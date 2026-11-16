WKO-Präsidentin Schultz kündigt Strukturreform an

WKO-Chefin Stephanie Schultz streift 200 Stellen und führt strenge Compliance-Regeln ein. Sie kritisiert hohe Bürokratie und fordert fiskalische Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich.

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, Stephanie Schultz, hat massive strukturelle Veränderungen innerhalb der Kammer angekündigt. Im Zuge einer umfassenden Organisationsreform werden personalbedingte Einschnitte vorgenommen, um die Effizienz zu steigern. Schultz betont, dass diese notwendigen Schritte erforderlich sind, um die Kammer stärker an den Bedürfnis der Mitglieder auszurichten und die finanzielle Unabhängigkeit zu sichern.

Massiver Stellenabbau und Interne Umstrukturierung

Die Wirtschaftskammer hat ihre internen Abläufe einer kritischen Überprüfung unterzogen und dabei erhebliche Doppelgleisigkeiten identifiziert. Um diese Prozesse zu straffen, wurden mehrere Abteilungen zusammengelegt und das Generalsekretariat deutlich verkleinert. Als direkter Effekt dieser Maßnahme wurden 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, was Schultz als schmerzhaften, aber unvermeidlichen Schritt charakterisiert. Sie weist darauf hin, dass die Ankündigung der Personalmaßnahmen nicht per E-Mail, sondern bei einer Mitarbeiterversammlung kommuniziert wurde.

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Neue Compliance-Regeln nach Skandalen

In Reaktion auf vergangene Affären um frühere Kammerfunktionäre wie den ehemaligen Wiener Präsidenten Andreas Mahrer führt die WKO strengere Compliance-Regeln ein. Diese Vorschriften regeln klar, welche Geschenke und Einladungen von Funktionären und Mitarbeitern angenommen werden dürfen. Der Umgang mit Geschenken bei Staatsbesuchen sowie die Nominierung von Familienmitgliedern in Gremien sind darin festgehalten, um Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

Kritik an Bürokratie und Steuermeldepflichten

Schultz kritisiert scharf den hohen Verwaltungsaufwand in Österreich und verweist auf 200 Punkte, bei denen Vorschriften vereinfacht werden könnten. Von den im Dezember 2025 angekündigten 113 Maßnahmen der Bundesregierung seien rund 80 für die Wirtschaft relevant, doch nur etwa ein Viertel sei bisher umgesetzt worden. Als unnötige Belastung nennt sie sogenannte Nullmeldungen, bei denen Hotels jährlich ihre Bettenzahl melden müssen, selbst wenn sich diese nicht verändert hat.

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Wirtschaftliches Umfeld und Fiskalpolitik

Die wirtschaftliche Prognose für Österreich mit einem Wachstum von weniger als einem Prozent wird von Schultz als alarmierend bewertet. Hohe Energiepreise und steigende Lohnstückkosten belasten den Standort erheblich. Sie fordert daher ein Konjunkturpaket, das unter anderem einen höheren Investitionsfreibetrag und eine Super-Abschreibung vorsieht, um neue Investitionen der Unternehmen zu erleichtern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Position zur Flugabgabe und Tourismus

Eine weitere Belastung sieht die WKO-Präsidentin in der österreichischen Flugabgabe, die zu Passagierverlusten am Flughafen Wien-Schwechat führt, während Bratislava Zuwächse verzeichnet. Um die Attraktivität des Landes zu steigern, wurden zusätzliche Mittel für die Bewerbung österreichischer Reiseziele über die Österreich Werbung bereitgestellt. Gleichzeitig beobachtet sie im Tourismus Trends zu kürzeren Aufenthalten und geringerem Ausgabenvolumen pro Gast.

Sozialpolitik und Kollektivvertragsverhandlungen

Trotz anhaltender Kritik von Parteien wie FPÖ und Neos hält Schultz an der verpflichtenden Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer fest, um die Interessen der rund 590.000 Mitglieder finanziell unabhängig vertreten zu können. Im Hinblick auf die anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen appelliert sie an die Verhandlungspartner, faire Lohnabschlüsse zu finden, die die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen berücksichtigen und sich stärker auf die Schaffung wirtschaftlicher Werte konzentrieren.