Wizz Air und Ryanair ziehen aus Wien ab: Experten sehen Lage entspannt

Trotz des Rückzugs von Wizz Air und Ryanair aus Wien sehe sich der Flughafen Wien-Schwechat entspannt. Experten erwarten keine gravierenden Konsequenzen für die Passagierzahlen, da das Angebot konstant hochwertig sei. Kritische Stimmen werden laut bezüglich der hohen Abgaben auf Flugreisen in Österreich.

Mit dem Rückzug der Billigfluglinie Wizz Air und den Einschränkungen von Ryanair ist die Debatte über Wien als Tourismus - und Wirtschaft sstandort neu entfacht. Experten sehen die Lage jedoch entspannt. Angesichts sehr guter Zahlen, sieht der Flughafen Wien -Schwechat selbst bei einem möglichen Rückgang der Passagierzahlen, alles gut. Kritik an den Abgaben kommt aus der Wirtschaft .Insgesamt acht Flugzeuge, fünf von Wizz Air und drei von Ryanair , ziehen die beiden Billigfluglinien aus Wien ab.

Beide Anbieter argumentieren, dass die Kosten am Standort Wien-Schwechat zu hoch seien und der Betrieb von Wien aus mit dem Ultra-Low-Cost-Modell „nicht mehr vereinbar“ sei. Natürlich sei das schmerzhaft, so Luftfahrtexperte Kurt Hofmann gegenüber ORF.at, in Summe sei das Angebot in Wien aber hoch, er sehe hier kein Problem. Auch Flughafenvorstand Julian Jäger sagte gegenüber dem Ö1-Morgenjournal, dass der Rückzug von Ryanair zwar nicht erfreulich, aber auch „keine Katastrophe“ sei. Er erwarte zwar 2026 einen leichten Rückgang bei den Passagierzahlen, man werde aber alles tun, um andere bzw. neue Fluglinien davon zu überzeugen, ihre Flugzeuge in Wien zu stationieren. Er wies darauf hin, dass die AUA bereits zwei weitere Flugzeuge in Wien stationieren wolle.Jäger verwies weiters auf ein „extremes Wachstum“ des Flughafens in den vergangenen zehn Jahren. Heuer habe es den „stärksten Sommer aller Zeiten“ für den Flughafen gegeben, im August habe man den stärksten Tag seit Beginn des Betriebs verzeichnet. In Summe steuere der Flughafen heuer auf den Rekord von 32 Mio. Gästen zu. Angesprochen auf die von Ryanair-Chef Mike O’Leary stark kritisierten Abgaben sagte Jäger, der Flughafen würde einen schlechten Job machen, wenn O’Leary mit den Gebühren glücklich wäre. Der Flughafen senke aber ohnedies für 2026 seine Abgaben um fast fünf Prozent und damit auf das Niveau von 2015.Jäger sieht allerdings in der hohen heimischen Inflation ein Problem, der Flughafen sei hier „repräsentativ“ für die heimische Wirtschaft. Das Hauptproblem sei, so Jäger, dass Österreich seit Jahren eine der höchsten Inflationsraten in Westeuropa habe, damit sei man in Summe einfach deutlich weniger wettbewerbsfähig. Auch O’Leary sagte am Mittwoch, dass nur Deutschlands Flughäfen noch teurer seien. Mit der Senkung der Preise hoffe der Flughafen jedenfalls, an Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen. Er forderte allerdings auch eine Debatte über die Flugabgabe, diese sei „wettbewerblich sehr, sehr schädlich“. Der zuständige Minister Peter Hanke (SPÖ) erteilte den Rufen nach einer Abschaffung der Gebühren allerdings bereits am Mittwoch eine Absage. Für eine Senkung der Abgaben und spürbare Entlastung sprach sich im Morgenjournal auch der Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung, Walter Veit, aus. Jede verlorene Verbindung schade dem heimischen Tourismus, man brauche Gäste von überall. Etwas anders der Tenor aus der Wirtschaftskammer Wien. Der Abzug der Flugzeuge bedeute vor allem ein geringeres Angebot für Wienerinnen und Wiener, so Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft. Das sei schade und treffe auch die Reisebürobranche, die nun gerade im preisgünstigen Segment weniger Angebot habe. Man erwarte aber, dass der Wiener Tourismus weniger betroffen sei, weil vor allem Menschen aus Österreich die Linien zum Wegfliegen benützt hätten.Hofmann verwies darauf, dass Wien für Ryanair jedenfalls ein wichtiger Standort sei und in Wien weiterhin 16 Flugzeuge stationiert bleiben. Zudem werde der Markt immer dynamischer, und er rechne damit, dass wie üblich im Winter weniger geflogen werde, dafür seien die Sommer immer extrem stark. Angesprochen auf die Abgabenthematik meinte er, dass die Ticketabgabe im internationalen Vergleich eher schwierig sei und gerade Billigfluglinien Aufschläge sofort spüren würden – dasselbe gilt allerdings wohl auch für Senkungen. Dass der Flughafen Wien seine Abgaben senke, sei jedenfalls ein „guter Anfang“, so Hofmann. Aus dem Verkehrsministerium hieß es, man beschäftige sich „sehr intensiv mit dem Thema“ der Ticketsteuer. Aktuell befinde man sich in einer Evaluierungsphase, sagte die zuständige Leiterin der Gruppe Luft, Karin Puleo-Leodolter. Zudem sei eine Einbindung des Finanzministeriums erforderlich. Mathias Jakobi vom weltweiten Fluglinienverband IATA zitierte beim Luftfahrtsymposium in Wien am Donnerstag eine Studie, wonach die Gebühren auf Flüge in Österreich seit 2019 um 80 Prozent gestiegen seien. Das verschlechtere die Situation Österreichs im internationalen Luftfahrtwettbewerb. Schweden habe aus diesem Grund im Juli 2025 die Steuer auf Flugtickets abgeschafft.





