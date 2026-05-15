Witsel und Lukaku in belgischer WM-Truppe

Die von Verletzungen und Formtiefs geplagten Axel Witsel und Romelu Lukaku stehen im von Trainer Rudi Garcia am Freitag presenteden belgischen Nationalteamkader f\u00fcur die F\u00fcfussball-WM in Nordamerika. Die 26-j\u00e4hrige Auswahl trifft bei der erstmals h\u00e4ltenden WM in der Gruppe G auf Agypten, Iran und Neuseeland.

Die von Verletzung en und Formtief s geplagten Axel Witsel und Romelu Lukaku stehen im von Trainer Rudi Garcia am Freitag präsentierten belgischen Nationalteamkader f\u00FCr die F\u00FCfussball-WM in Nordamerika .

Der 37-j\u00e4hrige Witsel kam in den pr\u00fcfskigen drei Jahren kaum im Nationalteam zum Einsatz und erhielt nun den Vorzug vor Talenten wie dem 17-j\u00e4hrigen Nathan de Cat. Lukaku absolvierte bei Napoli gar nur 64 Saison-Minuten, ist mit 89 Toren aber Rekordtorsch\u00f6er des Landes





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