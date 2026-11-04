Wirtshaus am See gewinnt Leserwahl Beste Martinigans 2026 in Vorarlberg

Das Wirtshaus am See in Bregenz ist Sieger der VOL.AT-Leserwahl 2026. 947 Stimmen sicherten ihm die beste Martinigans Vorarlbergs vor der Konkurrenz in Lustenau.

Das Wirtshaus am See in Bregenz hat sich bei der großen VOL.AT -Leserwahl 2026 durchgesetzt und den Titel der besten Martinigans Vorarlberg s erhalten. Die Wahlveranstaltung, die den kulinarischen Höhepunkt des Herbstes beleuchtet, endete mit einem klaren Ergebnis nach zwei intensiven Abstimmungsrunden. Insgesamt 947 Leserstimmen flossen in das Endergebnis ein, welches die Präferenz der Community für traditionelle Festtagsküche widerspiegelt.

Ergebnis der Leserwahl und Stimmenverteilung

Das Wirtshaus am See gewann die Abstimmung mit 306 Stimmen, was einem prozentualen Anteil von 32,31 Prozent der insgesamt abgegebenen 947 Stimmen entspricht. Damit entfiel beinahe jede dritte Stimme auf das Bregenzer Lokal, was einen deutlichen Vorsprung gegenüber der direkten Konkurrenz markiert. Der Abstand zum zweitplatzierten Restaurant betrug insgesamt 96 Stimmen, ein signifikantes Resultat in einer Publikumsabstimmung mit so vielen Teilnehmern.

Also read Cyberangriff auf französische Bank: Mehr als 100 Mio. Euro weg | Tiroler Tageszeitung Online

Den zweiten Platz belegte das Gasthaus Krönele in Lustenau, welches 210 Stimmen erhielt und somit 22,18 Prozent der Gesamtstimmen auf sich vereinigte. Auf dem dritten Rang schloss sich das Gasthaus Adler in Hohenems an. Das Lokal in Hohenems sammelte 135 Stimmen ein, was einem Anteil von 14,26 Prozent entspricht und das Podium der Sieger lokal verwahrt.

Regionaler Erfolg und weitere Finalisten

Die Verteilung der Finalplätze zeigt eine breite regionale Unterstützung für die Kandidaten aus dem Bundesland. Lustenau konnte sich mit zwei Lokalen in den vorderen Rängen behaupten. Neben dem zweiten Platz des Gasthaus Krönele qualifizierte sich auch der Gasthof Meindl in Lustenau für die vorderen Ränge. Mit 63 Stimmen erreichte das Gasthaus einen Anteil von 6,65 Prozent und sicherte sich damit den vierten Platz im Ranking der besten Martinigans 2026.

Advertisement

Hinter den Top-Drei folgen weitere etablierte Gastronomen aus verschiedenen Orten Vorarlbergs. Pizza Pasa in Bludenz landete mit 51 Stimmen auf Rang fünf, was einem Wert von 5,39 Prozent entspricht. Der Goldene Hirschen in Bregenz erhielt 47 Stimmen, was 4,96 Prozent der Gesamtwahl ausmacht und den sechsten Platz bedeutet. Die Platzierung demonstriert die hohe Konkurrenz und die Qualität des gastronomischen Angebots in der Region.

Auch Dornbirn ist in den Finalergebnissen doppelt vertreten. Der Gasthof Krone erreichte mit 38 Stimmen den siebten Platz im Ranking. Der Gasthof Dreiländerblick landete mit 29 Stimmen auf Rang zehn. Ergänzend dazu schloss das Gasthaus Kornmesser in Bregenz mit einem achten Platz ab, während das Restaurant Zwielicht in Gaschurn den neunten Rang in der endgültigen Liste der zehn Finalisten belegte.

Hintergrund und Bedeutung der Publikumsabstimmung

Rund um den Martinstag am 11. November hat das traditionelle Gansessen in Vorarlberg wieder Hochsaison. Die Auswahlkriterien der VOL.AT-Leserwahl basieren auf einer reinen Publikumsabstimmung und nicht auf einer Bewertung durch eine professionelle gastronomische Fachjury. Das Ergebnis spiegelt daher die unmittelbare Zufriedenheit der Kunden und die Beliebtheit der Lokalitäten in der Gemeinschaft wider.

DieVOL.AT-Leserwahl dient als Indikator dafür, welche Adressen bei der Community aktuell besonders hoch im Kurs stehen. Die Organisation der Wahl umfasste eine Nominierungsphase, in der die Leser ihre Favoriten vorschlugen. Aus diesen Nominierungen erreichten die zehn meistgenannten Gasthäuser und Restaurants das große Finale, wo die finale Entscheidung getroffen wurde. VOL.AT gratuliert dem Gewinner und bedankt sich bei allen Teilnehmern für die aktive Mitgestaltung.