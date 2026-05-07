Wirtschaftsstandort Österreich in der Krise: Deloitte warnt vor sinkender Wettbewerbsfähigkeit

Eine aktuelle Umfrage unter Führungskräften zeigt eine tiefe Unzufriedenheit mit dem Standort Österreich. Hohe Energiekosten, Bürokratie und geopolitische Spannungen fordern dringend notwendige Strukturreformen.

Der Wirtschaft sstandort Österreich steht derzeit vor massiven Herausforderungen, wie eine aktuelle Auswertung des Standort-Radars von Deloitte verdeutlicht. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Eine große Mehrheit der heimischen Führungskräfte, konkret sieben von zehn Befragten, äußert eine deutliche Unzufriedenheit mit der aktuellen Lage.

Diese Stimmung spiegelt eine tiefe Verunsicherung innerhalb der Unternehmensleitungen wider, die den Standort als zunehmend unattraktiv wahrnehmen. Besonders deutlich wird dies im Vergleich zum renommierten Wettbewerbsfähigkeitsranking der Lausanner Wirtschaftshochschule IMD. Hier belegt Österreich lediglich den 26. Platz unter 69 weltweit verglichenen Volkswirtschaften.

Damit bleibt das Land weit hinter leistungsstarken europäischen Nachbarn wie der Schweiz, Dänemark oder Schweden zurück, was auf eine schleichende Erosion der eigenen Wettbewerbsfähigkeit hindeutet. Harald Breit, der Chef von Deloitte Österreich, warnt eindringlich davor, dass ohne tiefgreifende Korrekturen der Wohlstand der gesamten Nation gefährdet sein könnte. Die Ursachen für diese negative Entwicklung sind vielfältig und sowohl intern als auch extern bedingt.

Während die Jahre 2023 und 2024 von einer schmerzhaften Rezession geprägt waren, zeigte sich im Jahr 2025 zwar ein moderates Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, doch die Hoffnung auf einen nachhaltigen Aufschwung wurde jäh gebremst. Insbesondere der im Februar ausgebrochene Krieg im Iran hat die ökonomischen Aussichten massiv getrübt. Laut den Deloitte-Analysten ist mittlerweile jedes zweite Unternehmen in Österreich direkt von den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten betroffen.

Dies führt zu einer allgemeinen Verunsicherung, die sich in den Zahlen widerspiegelt: Nur etwa 14 Prozent der befragten Führungskräfte bewerten die aktuelle Stimmung am Standort positiv, während ein Drittel sie als negativ oder sehr negativ einstuft. Die Hauptlast tragen dabei die explodierenden Energiekosten, die für 61 Prozent der Befragten das größte Problem darstellen.

Hinzu kommen eine als überbordend empfundene Bürokratie, die 58 Prozent der Unternehmen lähmt, sowie hohe Steuern und Abgaben, die für 37 Prozent der Firmen eine erhebliche Belastung darstellen. Angesichts dieser prekären Situation sehen die Experten von Deloitte die dringende Notwendigkeit für umfassende Strukturreformen. Es gehe nicht mehr nur um kurzfristige Linderungen, sondern um eine grundlegende Neuausrichtung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Breit fordert eine schonungslose Bestandsaufnahme sowie den politischen Mut, tiefgreifende Reformen konsequent durchzusetzen.

Ein erster Schritt in diese Richtung sei die von der Regierung beschlossene Senkung der Lohnnebenkosten, doch dies allein reiche bei weitem nicht aus. Herbert Kovar, Partner bei Deloitte, plädiert für eine Senkung der Lohnnebenkosten um mindestens drei Prozentpunkte bis zum Jahr 2028, wobei eine klare Gegenfinanzierung durch Effizienzsteigerungen innerhalb des Staatsapparates und durch wachstumsbedingte Mehreinnahmen erfolgen müsse.

Die Unternehmensführung wünscht sich darüber hinaus eine Sanierung des Staatsbudgets, gezielte Investitionsförderungen und eine deutlich höhere Rechtssicherheit, um langfristige Planungen wieder ermöglichen zu können. Ein weiteres kritisches Feld ist der Fachkräftemangel; jedes fünfte Unternehmen bewertet die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften als mangelhaft. Hier schlägt Kovar vor, Anreize für ältere Arbeitnehmende zu schaffen und die Attraktivität von Vollzeitarbeit gegenüber Teilzeitmodellen wieder zu steigern, um die Produktivität zu sichern.

Sollten diese Maßnahmen ausbleiben, warnt Deloitte vor einer Zunahme von Insolvenzen und einer Abwanderung von Unternehmen ins Ausland, was den Teufelskreis der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit weiter befeuern würde





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