KPMG-Audit-Managerin Lisa Klenner erklärt, wie KI und flexiblere Arbeitszeiten die Wirtschaftsprüfung verändern, ohne die menschliche Expertise zu ersetzen.

Lisa Klenner, eine der führenden jungen Stimmen in der österreichischen Wirtschaftsprüfung, beleuchtet den aktuellen Status und die zukünftige Entwicklung ihrer Branche. Als Audit Managerin bei KPMG und kürzlich ausgezeichnete "Rookie of the Year" bietet sie detaillierte Einblicke in die Transformation des Berufsbildes. Die 27-Jährige betont, dass sich die Arbeitswelt in der Revision merklich flexibler entwickelt hat, während die fachlichen Anforderungen an Präzision und Ethik unverändert hoch bleiben. Ihre Perspektive verbindet praktische Erfahrung aus der Jahresabschlussprüfung mit einem tiefen Verständnis für die technologischen Veränderungen im Finanzsektor.

Fehlerprüfung statt Detektivarbeit im Beruf

Die Wirtschaftsprüfung wird oft fälschlicherweise mit investigativem Journalismus gleichgesetzt, doch Lisa Klenner widerlegt dieses Klischee eindeutig. Zwar sei die Analogie zum Hinterfragen von Missständen nahe liegend, das eigentliche Ziel der Prüfung sei jedoch ein anderes. Es gehe nicht darum, per se Betrugsfälle aufzudecken oder Probleme zu suchen, sondern darum zu verifizieren, ob der Jahres- oder Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlern ist. Diese Fehler können aus Unachtsamkeit oder vorsätzlichem Handeln resultieren, doch der Fokus liegt auf der korrekten Darstellung der finanziellen Lage. Das entstehende Prüfungsurteil schafft Vertrauen bei Stakeholdern wie Banken und Anlegern und sichert die Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung.

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Der methodische Ablauf einer finanziellen Revision

Der Prüfungsprozess beginnt in der Regel mit einer detaillierten Vorprüfung, in der das Prüfungsteam mit den Verantwortlichen des Unternehmens über die Geschäftstätigkeit und interne Abläufe spricht. Daraus leitet das Team ab, wo potenzielle Fehlerquellen im Abschluss liegen könnten, und definiert präzise, welche Bereiche einer intensiveren Prüfung bedürfen. Diese strukturierte Herangehensweise stellt sicher, dass keine relevanten Risiken übersehen werden. Lisa Klenner, die die Fachprüfung im Vorjahr als österreichweit Jahrgangsbeste abgeschlossen hat, leitet solche Prüfungen in unterschiedlichsten Branchen und nutzt ihre Erfahrung, um komplexe finanzielle Zusammenhänge transparent zu machen.

Teamarbeit und Belastbarkeit in der Unternehmenskultur

Trotz der hohen Verantwortung arbeitet Klenner selten allein; die Tätigkeit ist stark von der Teamdynamik geprägt. Sie beschreibt die Zusammenarbeit als harmonisch, wobei sich die Konstellationen je nach Projekt anpassen. Der fachliche Austausch findet nicht nur während der Arbeitsstunden statt, sondern auch bei Afterwork-Veranstaltungen und Team-Events, was den Zusammenhalt auch in stressigen Phasen stärkt. Besonders in den Wintermonaten ist das Arbeitsvolumen deutlich höher, was Überstunden erfordert. Wer in die Branche einsteigt, braucht daher nicht nur ein Gespür für Zahlen und echtes Interesse an der Rechnungslegung, sondern auch hohe Belastbarkeit und Lernbereitschaft.

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Integration von KI und veränderte Arbeitszeitmodelle

Die Arbeitsweise in der Wirtschaftsprüfung unterliegt einem strukturellen Wandel, der durch flexible Arbeitszeiten und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gekennzeichnet ist. Bei KPMG, dem größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen in Österreich, wird aktiv erforscht, wo KI sinnvoll eingesetzt werden kann, um die Qualität der Prüfung zu steigern. Allerdings bleibt das persönliche Gespräch zur Verständnisgewinnung der Unternehmensweise unerlässlich. Experten müssen wissen, wie sie Fragen an KI-Tools stellen und die Ergebnisse fachlich einordnen können, was die Rolle des menschlichen Urteilsvermögens eher verstärkt als ersetzt.

Berufliche Weichenstellung und offizielle Auszeichnung

Lisa Klenner hat ihren beruflichen Weg über ein Praktikum gefunden, obwohl sie im Studium zunächst die Steuerberatung im Blick hatte. Für Berufseinsteiger, die sich das Berufsbild schwer vorstellen können, rät sie daher, einfach auszuprobieren und praktische Erfahrungen zu sammeln. Ihre Leistung wurde von der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) im Oktober 2026 offiziell gewürdigt, als sie als "Rookie of the Year" in der relevanten Kategorie ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht ihre Bedeutung als zukunftsweisende Expertin, die traditionelle Prüfungsstandards mit modernen Arbeitsmethoden verbindet.