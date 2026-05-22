Este status universal do Austria e sua relação com as condições externas estão instáveis.

Österreich im Sinkflug: Was muss sich ändern? Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Wirtschaft sstandorts ist derzeit nicht optimal. Im Vergleichssiegerlistenranking der IMD, einer führenden weltweit tätigen Wirtschaft sprüfungs-, Beratungs- und Educationseinrichtung, ubiciert sich Österreich auf dem 26.

Rang, was einem deutlichen Abstand zu vergleichbaren europäischen Ländern wie der Schweiz, Dänemark oder Schweden entspricht. Alarmierend sind die insolvenzgeölzten Unternehmensverfälle. Im Jahr 2025 wurden 7.392 Insolvenzen registriert, ein Anstieg von 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Betrachtet man einen längeren Zeitraum, zeigt sich ein noch deutlicherer Trend: Seit 2021 haben sich die Insolvenzen um circa 144 Prozent erhöht.

Der CEO von Deloitte Österreich, Harald Breit, und der Managing Partner Tax & Legal von Deloitte Österreich, Herbert Kovar, berichten im Presse-Tonstudio über die Ursachen der Wirtschaftsmisere und bringen konkrete Beispiele, wie den Standort zu stärken ist. Im Fokus stehen die Themenfelder Bürokratie, Arbeitsmarkt sowie Steuern und Abgaben





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Austria Indicadores Temerosos Burocratia Trabalho Imposto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Österreich-USA-Vorschaukung in Zürich -br/Spannung und ToreDie Sparte Österreich-USA der Eishockey-WM dominierte am Freitagabend in Zürich vor allem durch seine Spannung. Deutschland unterlag in der regulären Spielzeit im 3:3-Unentschieden und musste das Match im Penaltyschießen entscheiden. Nach einem 4:3-Sieg für die USA musste US-Goalie Devin Cooley zeigen, dass er überlegen ist.

Read more »

Geburtenrate in Österreich seit Jahren sinken, pro Frau bleibt 1,31 KinderDie Geburtenrate in Österreich sinkt seit Jahren und liegt voraussichtlich im Jahr 2024 bei nur noch 1,31 Kindern pro Frau. Dies zeigt sich auch in abnehmender Zahl der Kinderwunscher und der tatsächlichen Kinderzahl pro Frau, vor allem bei jungen Frauen.

Read more »

Riesen-Razzia wegen giftiger Grillkohle in ÖsterreichGiftige Grillkohle: In Südtirol wurden 12 Personen wegen illegaler Abfälle in Grillbriketts festgenommen. Auch Österreich ist betroffen.

Read more »

Pensionen in Österreich werden um 2,95 Prozent erhöhtWIEN. Die Regierung hat sich im Zuge der Budgetverhandlungen auf die Erhöhung der Pensionen geeinigt

Read more »