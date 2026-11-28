Das österreichische Wirtschaftsministerium lanciert drei große Reformen, um den erwarteten Anstieg des Strombedarfs bis 2040 und die notwendigen Gas- sowie Wasserstoffnetzanpassungen zu bewältigen.

Das österreichische Wirtschaftsministerium hat am Donnerstag den Startschuss für eine umfassende Modernisierung der nationalen Energieinfrastruktur gegeben. Bundesministerin Margarete Hattmannsdorfer kündigte an, die noch ausstehenden Gesetze zur Regulierung von Gas und Wasserstoff im kommenden Jahr vorzulegen. Diese Schritte sind notwendig, um den drohenden Engpässen in der Netzeinfrastruktur zu begegnen und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft zu sichern.

Gesetzesnovelle löst Netzprobleme

Der Fachentwurf für das Gaswirtschaftsgesetz (GWG) befindet sich derzeit in der Finalphase. Die Neuregelung ist von entscheidender Bedeutung, da die Gasnetzkosten stark ansteigen, während die Zahl der Gasheizungen zurückgeht. Das aktuelle Gesetz sieht weiterhin eine Anschlusspflicht vor, wodurch Netzbetreibern die rechtliche Grundlage fehlt, ungenutzte Leitungen stillzulegen. Dies führt zu einem EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich. Zudem kann ein genehmigungsreifes Wasserstoffprojekt der Burgenland Energie aufgrund der fehlenden Gesetzesnovelle nicht umgesetzt werden.

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Strombedarf steigt bis 2040

Neben der Gasnovelle initiiert das Wirtschaftsministerium die Überarbeitung des Österreichischen Netzinfrastrukturplans (ÖNIP). Dies ist der dritte große energiepolitische Reformprozess, nachdem bereits das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) behandelt wurden. Hintergrund ist der erwartete Anstieg des heimischen Stromverbrauchs, der bis 2040 um rund 70 Prozent zulegen könnte. Die Infrastruktur muss entsprechend angepasst werden, ohne dabei die Leistbarkeit der Energie für private Haushalte aus den Augen zu verlieren.

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Kostenoptimierung durch integrierte Planung

Bei der künftigen Planung sollen die volkswirtschaftlichen Kosten eine zentrale Rolle spielen, um überflüssige Stromleitungen und Fehlinvestitionen zu vermeiden. Erstmals werden Strom- und Gasnetze, Wasserstoffinfrastruktur, Speicher sowie flexible Stromnutzung gemeinsam betrachtet. Neben den Höchstspannungsleitungen mit 380 und 220 Kilovolt werden auch die regionalen 110-Kilovolt-Netze in die Planung aufgenommen. Zudem werden erstmals Standorte für große Batteriespeicherparks und Rechenzentren ausgewiesen.

Einbindung neuer Akteure

Wegen der stärkeren Berücksichtigung der Gas- und Wasserstoffinfrastruktur wird neben der Austrian Power Grid (APG) und der Regulierungsbehörde E-Control diesmal auch die Austrian Gas Grid Management (AGGM) eingebunden. Für die auslaufenden Marktprämien bestehender Biogasanlagen soll es auch 2027 eine Übergangslösung geben. Hattmannsdorfer verwies in diesem Zusammenhang auf laufende Gespräche innerhalb der Koalition, um eine stabile Entwicklung der Energieversorgung zu gewährleisten.