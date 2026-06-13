Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer fordert kollektiven Schulterschluss für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer betont die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu sichern. Er sieht die Arbeitskosten und den Ausbau erneuerbarer Energien als entscheidende Hebel. TrotzBudgetmaßnahmen zur Senkung der Lohnnebenkosten warnt er vor zu hohen Lohnforderungen und unterstreicht die Dringlichkeit von Produktivitätssteigerungen und beschleunigten Genehmigungsverfahren.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer betont die Dringlichkeit eines gemeinsamen Vorgehens, um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs zu stärken. Entscheidend dafür seien die bevorstehenden Lohnrunden sowie ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien.

Mit Blick auf den kürzlichen Abschluss in der Chemieindustrie nach acht Verhandlungsrunden und Streiks - eine Steigerung von 1,8 Prozent, deutlich unter der Inflationsrate - unterstreicht Hattmannsdorfer, dass Kollektivverhandlungen stets ein ausgewogenes Verhandeln erforderten, bei dem das Bewusstsein für die massiv gestiegenen Lohnstückkosten der vergangenen Jahre im Vordergrund stehe. Österreich habe sich dadurch vom Markt verabschiedet, weshalb alle Branchen - sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer - gemeinsam daran arbeiten müssten, Arbeitsplätze langfristig zu sichern.

Der Abschluss in der Chemieindustrie sei ein wichtiges Signal dafür, dass die Sozialpartnerschaft auch in schwierigen Zeiten funktioniere. Dieses Ziel decke sich mit den Prioritäten der Bundesregierung im Doppelbudget. So seien die Lohnnebenkosten um zwei Milliarden Euro gesenkt, Pensionen unter dem Anpassungsfaktor erhöht und die Gehälter im öffentlichen Dienst in den kommenden beiden Jahren lediglich um ein Prozent angehoben worden. Um Österreich wieder wettbewerbsfähig zu machen, bedürfe es dieses kollektiven Schulterschlusses.

Neben den Energiekosten seien die Arbeitskosten der entscheidende Faktor. Hattmannsdorfer widerspricht der Einschätzung des Finanzministers, die Senkung der Lohnnebenkosten schaffe Raum für stärkere Lohnsteigerungen. Er sehe derzeit keinen Spielraum für deutliche Lohnerhöhungen, da dies den angestrebten Effekt verpuffen lassen würde. Österreich liege beim Wirtschaftswachstum gemeinsam mit Deutschland im unteren Drittel Europas.

Gerade ein Land, dessen Wohlstand und gute Arbeitsplätze stark vom Export abhängen, benötige wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. EU-weit habe Österreich die fünfthöchsten Lohnnebenkosten: 27,2 Prozent der Arbeitskosten entfielen auf Lohnnebenkosten, in Deutschland seien es 23,3 Prozent. Seit 2015 seien die Lohnstückkosten in Österreich um 40 Prozent gestiegen, in Deutschland um 32 Prozent, im EU-Durchschnitt lediglich um 26 Prozent. Dies zeige einen massiven Handlungsdruck.

Zentral seien hier zwei Ansätze: die Senkung der Lohnnebenkosten durch die Bundesregierung und der Schulterschluss zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, um Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten. Ein weiterer Hebel liege in der Steigerung der Produktivität, die in den letzten Jahren jedoch eher zurückgegangen sei. Österreich weise den europäischen Rekord bei der Reduktion der Arbeitsstunden auf, weshalb das Ziel sein müsse, die geleisteten Arbeitsstunden wieder zu erhöhen. Dazu würden Anreize für Mehrarbeit gesetzt und leistungsfeindliche Maßnahmen wie die Bildungskarenz beseitigt.

In der Arbeitslosenversicherung werde der geringfügige Zuverdienst abgeschafft, zudem werde die Aktiv-Pension mit einem 15.000-Euro-Steuerfreibetrag für arbeitende Pensionisten eingeführt und die Arbeitslosenbeiträge harmonisiert. Neben den Arbeitskosten stellten auch die Energiekosten ein erhebliches Wettbewerbsproblem dar. Der kommende Industriestrompreis werde von Unternehmen kritisch gesehen, da sie sich die Entlastung selbst finanzierten. Hattmannsdorfer betont, dass im Budget bewusst Offensivmaßnahmen für den Wirtschaftsstandort verankert wurden: die Mittel für Internationalisierung würden verdoppelt, das Energiebudget fast verdoppelt.

Die Gegenfinanzierung des Industriestrompreises erfolge durch eine Streckung der Abschreibungen bei Energieversorgungsunternehmen - eine reine Liquiditätsverschiebung ohne zusätzliche Belastung. Gleichzeitig müssten die Energieversorgungsunternehmen genügend Kapital behalten, um in Netze und den Ausbau zu investieren, da langfristig günstigere Strompreise für alle angestrebt würden. Ein zentraler Schritt dahin sei das Erneuerbare-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG), dem die Grünen letztlich zugestimmt hätten. Trotz des schwierigen politischen Prozesses sei das Gesetz nun verabschiedet und werde deutliche Verbesserungen bringen, da es Deregulierung per Definition umsetze.

Erstmals werde ein überragendes öffentliches Interesse auf allen Ebenen - vom Bescheid bis zum Einspruch - verankert, sodass Anlagen zur Erzeugung, Leitung und Speicherung von Energie oberste Priorität erhielten. Hattmannsdorfer argumentiert, dass in Zeiten geopolitischer Krisen, etwa des Iran-Konflikts, die Reduktion der Abhängigkeit von Öl und Gas wichtiger sei als der Schutz einzelner Tierarten wie der Haselmaus. Ob das Gesetz für die notwendige Beschleunigung sorge, bleibe abzuwarten; Experten forderten zudem eine Novelle des UVP-Gesetzes.

Es handle sich dennoch um einen weiteren umgesetzten Schritt, da Tempo dringend erforderlich sei





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