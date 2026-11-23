Die Wirtschaftskammer will bis 2030 100 ihrer 683 Fachorganisationen streichen. Präsidentin Martha Schultz begründet die Maßnahme mit Effizienz und Empfehlungen des Rechnungshofes.

Die Österreichische Wirtschaftskammer ( WKÖ) hat einen massiven Strukturwandel beschlossen, um ihre Organisation nachhaltig zu verschlanken. Präsidentin Martha Schultz kündigte an, die Anzahl der derzeit 683 Fachorganisationen um exakt 100 Einheiten zu reduzieren. Dieses gemeinsame Ziel wird von der Bundeskammer in Wien-Wieden gemeinsam mit allen neun Landes- Wirtschaftskammer n verfolgt, um die Strukturen der gesamten Wirtschaftskammer organisation weiter zu rationalisieren. Die Umsetzung dieser tiefgreifenden Maßnahme ist primär für das Jahr 2030 geplant, womit die Kammer den Empfehlungen des Rechnungshof es folgt.

Zahlen und Struktur der Wirtschaftskammer

Die bestehende Architektur der Wirtschaftskammer umfasst insgesamt 693 selbstständige Körperschaften, die sich in eine komplexe Hierarchie gliedern. Derzeit bilden die Wirtschaftskammer (WKÖ) sowie die neun Landeskammern, jeweils mit Sitz in einem Bundesland, das Fundament dieser Organisation. Zusätzlich bestehen 683 Fachorganisationen, die sich aus 93 Fachverbänden in der Bundeskammer und 590 Fachgruppen in den Landes-Kammern zusammensetzen. Durch die geplante Reduktion der Fachorganisationen auf 583 Einheiten sollen Doppelstrukturen gezielt abgebaut und Synergien gehoben werden, ohne die grundlegende Interessenvertretung zu schwächen.

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Reformdruck und politische Kritik

Die aktuellen Schritte erfolgen vor dem Hintergrund zunehmenden Reformdrucks, der durch politische Akteure verstärkt wird. Vor dem Wirtschaftsparlament am 26. November hatten die Freiheitliche Partei Österreichs, die Grünen und die Liberalen (UNOS) weitreichendere und schnellere Änderungen eingefordert. Diese Parteien warfen dem die Kammer maßgeblich beeinflussenden ÖVP-Wirtschaftsbund vor, lediglich kosmetische Verbesserungen anzubieten, während substanzielle Reformen fehlten. Die Opposition forderte konkret verbindliche Zeitpläne für die Änderungen, die über die bloße Anpassung der Fachorganisationsstruktur hinausgehen, und betonte die Notwendigkeit von Reformen, die bereits vor der nächsten Funktionsperiode wirksam werden.

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Begründung und Ziele der Maßnahmen

Martha Schultz betonte wiederholt, dass die Reform der Wirtschaftskammer nicht bei der Neuaufstellung der Bundeskammer enden könne, sondern sich auf die Landes-Kammern erstrecken muss. Der strukturierte Prozess zielt darauf ab, Funktionärsstrukturen zu straffen und Effizienzgewinne zu erzielen. Wichtig ist der Hinweis, dass dies keine Einschränkung der Interessenvertretung einzelner Berufsgruppen oder Branchen darstellt. Stattdessen sollen die Belange der Mitgliedsbetriebe in gemeinsamen, schlagkräftigeren Bündnissen gebündelt werden. Schultz versichert, dass jeder Mitgliedsbetrieb auch in Zukunft seine Anliegen bestmöglich vertreten sieht, während gleichzeitig die organisatorische Komplexität durch die Reduktion der Organisationseinheiten sinkt.

Zeitplan und bereits umgesetzte Schritte

Die formale Umsetzung der Reduktion um 100 Fachorganisationen ist aus organisatorischen und wahlrechtlichen Gründen auf den Beginn der nächsten Funktionsperiode im Jahr 2030 festgelegt. Die Vorbereitungen für diese strukturellen Veränderungen werden jedoch bereits in der laufenden Funktionsperiode unverzüglich aufgenommen. Als bereits fixierte und umgesetzte Schritte gelten der Abbau von 200 der zuvor 800 Mitarbeitenden in der Bundeskammer sowie die schrittweise Absenkung der Kammerumlage 2 um 100 Mio. Euro bis zum Jahr 2030. Zusätzlich werden die Compliance-Regeln angepasst und laufend Doppelgleisigkeiten abgebaut, um die Anpassungsfähigkeit der Institution zu sichern.