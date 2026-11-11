Wirtschaftskammer Oberösterreich: Reform und Stellenabbau beginnen

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich startet mit dem Abbau von 50 Stellen ihre angekündigte Reform. Martha Schultz und Herbert Mascher wollen die komplexe Struktur grundlegend vereinfachen.

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich hat den ersten Schritt ihrer umfassenden Organisationsreform eingeleitet. Rund 50 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden, um die Effizienz der Landesorganisation zu steigern. Dies ist Teil einer breiteren Strategie unter der Leitung von Martha Schultz.

Erster Schritt zur Erneuerung der Organisation

Der Abbau von Personalstellen markiert den Beginn eines längeren Transformationsprozesses innerhalb der Kammerstruktur in Oberösterreich. Herbert Mascher, der Wirtschaftsmanager bei der OÖN, betonte, dass dieser Schritt notwendig sei, aber nicht ausreiche. Er erklärte, dass sich die Organisation insgesamt erneuern müsse, um langfristig bestehen zu können.

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Martha Schultz steht seit einem Jahr an der Spitze der Wirtschaftskammer Österreich. Sie trat das Amt nach dem Rücktritt ihres Vorgängers Harald Mahrer an. Seitdem kündigt sie an, das Vertrauen in die Institution zurückzugewinnen und die Organisation grundlegend zu verändern. Dazu gehören massive Einsparungen und eine Überprüfung des gesamten Personalbedarfs.

Vorreiterrolle bei Beitragsentlastung und Struktur

Neben dem Personalabbau sind auch Veränderungen bei den Kammerbeiträgen geplant. Die Senkung der Kammerumlage 2 soll Unternehmen unterschiedlicher Größe entlasten. Herbert Mascher wies darauf hin, dass vor allem große Betriebe von dieser Maßnahme profitieren werden. Die Umlage betrifft primär Unternehmen mit vielen Mitarbeitern.

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Oberösterreich hatte in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt eine Vorreiterrolle bei Kammerreformen inne. Dennoch sieht Mascher hier weiterhin erheblichen Handlungsbedarf. Das eigentliche Problem liege in der komplexen Organisationsstruktur der Wirtschaftskammer. Neben der Bundeskammer und den neun Landeskammern existieren zahlreiche eigenständige Körperschaften.

Komplexe Strukturen und künftige Herausforderungen

Zu diesen Körperschaften zählen Innungen und Fachgruppen, die über eigene Budgets verfügen. Mascher beschrieb die Aufgabe, all diese Elemente unter einen Hut zu bringen, als Monsteraufgabe. Der Reformdruck sei inzwischen groß genug, um Veränderungen voranzutreiben. Man könne gar nicht anders, als in die richtige Richtung zu gehen.

Auf Bundesebene seien die Einschnitte bereits deutlicher ausgefallen als in den Landeskammern. Dort habe es zahlreiche Kündigungen gegeben. In Oberösterreich soll der Stellenabbau hingegen offenbar ohne Kündigungen gelingen. Dies deutet auf eine andere Personalpolitik im Vergleich zur nationalen Ebene hin.

Ob das Tempo der Reformen ausreiche, um alle Probleme zu lösen, bleibt offen. Maschers Einschätzung fällt in diesem Punkt zurückhaltend aus. Er glaubt wahrscheinlich nicht, dass das aktuelle Tempo ausreichend ist. Die Transformation wird daher voraussichtlich länger dauern als initial erwartet.