Wirtschaftskammer Niederösterreich plant Personalreduktion und Effizienzsteigerungen

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKÖ) plant in den kommenden fünf Jahren eine Personalreduktion und Effizienzsteigerungen. Durch Nicht-Nachbesetzungen von Pensionierungen und Fluktuationen sollen rund 100 Arbeitsplätze eingespart werden. Die Senkung der Kammerumlage 2 soll durch Effizienzsteigerungen gegenfinanziert werden.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: Es sind laut Präsident Wolfgang Ecker und Direktor Johannes Schedlbauer allerdings keine Kündigungen geplant. Wirtschaftskammer Niederösterreich will in den kommenden fünf Jahren 15 Prozent beim Personal- und Sachaufwand einsparen. Die Reduktion bei den Beschäftigten soll durch Nicht-Nachbesetzungen von Pensionierungen und Fluktuationen im Umfang von rund 100 Mitarbeitenden erreicht werden. Mit Effizienzsteigerungen soll die Senkung der Kammerumlage 2 gegenfinanziert werden.

Derzeit verfügt die Wirtschaftskammer Niederösterreich über insgesamt 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 650 Beschäftigte werden dabei über Kammerumlagen finanziert, hier sollen in den nächsten Jahren rund 100 Stellen nicht nachbesetzt werden. Kündigungen seien keine vorgesehen, wurde festgehalten





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wirtschaftskammer Niederösterreich Personalreduktion Effizienzsteigerungen Kammerumlage 2 Pensionierungen Fluktuationen Nicht-Nachbesetzungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Bernhardiweg: Ein Pilgerweg durch das nordwestliche NiederösterreichAuf dem neuen Bernhardiweg pilgert man durch das nordwestliche Niederösterreich - am besten in sechs Tagen. Der Weg führt durch elf Kirchen und bietet eine Reise nach innen an.

Read more »

Mysteriöser Todesfall in Niederösterreich: Leiche in einer Wand eingemauertEin mysteriöser Todesfall beschäftigt derzeit die Ermittler in Niederösterreich. Die Leiche einer Frau wurde in einem Bungalow-Haus in Münchendorf eingemauert. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, um die Umstände des Todes zu klären.

Read more »

NÖ Landesregierung beschließt Servicevertrag mit Notruf NiederösterreichDie NÖ Landesregierung hat einen Servicevertrag mit Notruf Niederösterreich beschlossen, der den Leitstellenbetrieb auf eine langfristige und klare vertragliche Grundlage stellt.

Read more »

Tödlicher Motorradunfall in NiederösterreichEin 28-jähriger Motorradfahrer aus Wien verlor in Schwechat die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Laterne. Der Unfall am Donnerstagabend auf der Mannswörther Straße wird auf überhöhte Geschwindigkeit zurückgeführt. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt.

Read more »