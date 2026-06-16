Wirtschaftskammer Kärnten will Wörthersee als "erheblich veränderten Wasserkörper" einstufen

Die Wirtschaftskammer Kärnten plant eine Neuklassifizierung des Wörthersees als "erheblich veränderten Wasserkörper" im nationalen Gewässerplan, um touristische Bauvorhaben und Motorbootverkehr zu erleichtern. Umweltverbände kritisieren den Vorstoß als Abkehr von ökologischen Zielen.

Die Wirtschaftskammer Kärnten hat einen Antrag gestellt, den Wörthersee im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan als "erheblich veränderten Wasserkörper" neu einzustufen. Bisher wird der See als "natürlicher Wasserkörper" klassifiziert, was strengere ökologische Ziele und Bewertungskriterien nach sich zieht.

Die Begründung der Wirtschaftskammer liegt in der touristischen Weiterentwicklung und der Möglichkeit, Seeeinbauten wie Stege und Motorboote zu erleichtern. Stefan Sternad, Sprecher der Wirte, argumentiert, dass der Wörthersee aufgrund von Ringkanalisation, Uferverbauungen, Schifffahrt und touristischer Nutzung bereits stark verändert sei und nicht wie ein Natur- oder Bergsee behandelt werden könne. Er betont, dass die Einstufung keine Aussage über die Wasserqualität treffe, sondern nur bestimmte Parameter betreffe.

Zudem warnt er vor wirtschaftlichen Schäden durch mögliche Rückbauten und behördliche Auflagen, die vor allem für den Tourismus und die ansässigen Betriebe negative Folgen hätten. Tausende lebten vom See und eine Anti-Motorboot-Diskussion sei因kurz





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