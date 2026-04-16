Wirtschaftskammer fordert radikale Steuer- und Bürokratieentlastung für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Philipp Rath, Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW), appelliert an die Politik, die Bürokratie massiv abzubauen und eine umfassende Steuerreform umzusetzen. Österreich drohe sonst seine Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.

Philipp Rath, der Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaft sprüfer:innen (KSW), hat deutliche Worte bezüglich des dringenden Bedarfs an Entbürokratisierung und einer umfassenden Steuerreform in Österreich gefunden. Die KSW hat Staatssekretär Sepp Schellhorn ein umfangreiches Paket mit konkreten Vorschlägen zur Reduzierung bürokratischer Hürden überreicht.

Diese reichen von der automatischen Steuernummernvergabe für Kapitalgesellschaften über die Vereinfachung der Lohnabgaben bis hin zur Einführung eines zentralen Beitragskontos pro Dienstgeber. Rath betont, dass die Kammer sich als zentrale Ideensammlerin und Impulsgeberin für tiefgreifende Veränderungen versteht, deren Vorschläge direkt aus der täglichen Praxis der Berufsangehörigen stammen und die belastende Realität unnötiger und zeitraubender Bürokratie widerspiegeln. Ziel sei es, echte Verbesserungen zu erzielen und sowohl die Wirtschaft als auch die Verwaltung zu entlasten. Weniger Bürokratie bedeute mehr Wachstum und schaffe Freiräume für Innovationen. Die KSW habe das Ohr nah am Puls der Unternehmen und erkenne klar, dass der Abbau von Bürokratie die oberste Priorität haben müsse. Jahrzehntelange steuerliche und bürokratische Traditionen müssten kritisch hinterfragt, reformiert und konsequent abgeschafft werden, um Österreich wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Die Kammer sei bereit, aktiv an diesen Reformprozessen mitzugestalten. Rath identifiziert die Lohnverrechnung als einen Bereich, in dem der Handlungsbedarf am dringendsten sei. Mit über 800 Kollektivverträgen in Österreich stelle dies eine enorme Herausforderung für jedes Unternehmen und deren steuerliche Berater dar. Eine Zusammenführung auf etwa 100 Kollektivverträge sei aus Sicht der KSW unerlässlich. Hinzu komme die zersplitterte Abführung von Lohnabgaben an mindestens drei verschiedene Behörden – Finanzamt, ÖGK und Gemeinde – was zu erheblichem Zeit-, Geld- und Nervenaufwand führe. Die Forderung nach einer einzigen zuständigen Stelle für die Einhebung aller Lohnabgaben wird als echter Befreiungsschlag und als Mittel zur Beschleunigung der Gesetzgebung und Verwaltung hervorgehoben. Das KSW-Reformpapier „Gegensteuern“ beleuchtet zudem die kritische Situation der Steuer- und Abgabenquote in Österreich, die mit rund 43 Prozent des BIP die dritthöchste innerhalb der OECD darstellt. Gleichzeitig verzeichnet Österreich einen klaren Abwärtstrend in der Wettbewerbsfähigkeit, wie der Rückgang im IMD-Wettbewerbsranking von Platz 16 auf 26 zeigt. Rath mahnt, dass dies kein gutes Zeugnis sei und es eines neuen Blicks und des Mutes bedürfe, nicht nur kosmetische Korrekturen, sondern echte, strukturelle Reformen anzugehen. Die Komplexität des Systems habe dazu geführt, dass steuerliche Lenkungswirkungen verloren gehen und Maßnahmen oft nur das Budget belasten, ohne die gewünschten Effekte zu erzielen. Daher sei jetzt der richtige Zeitpunkt für eine radikale Vereinfachung und Entlastung. Die Diskussion über neue Steuern sei zudem kontraproduktiv und führe zu Verunsicherung, was die Ansiedlung neuer Betriebe behindere. Konkrete Forderungen umfassen eine einheitliche Basis für alle Lohnnebenkosten, mehr Rechtssicherheit bei der Lohnsteuerhaftung und ein einheitliches Verfahrensrecht bei Prüfungen von Lohnabgaben und Sozialversicherungsbeiträgen. Rath verteidigt die geforderten Maßnahmen als notwendige Schritte und nicht als reine Wunschlisten. Die Lohnnebenkosten im Personalbereich seien schlicht zu hoch. Zahlreiche Nebenkosten wie die Kommunalsteuer, der Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, die Wiener U-Bahn-Abgabe und der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds hängen von den Lohn- oder Gehaltsauszahlungen ab. Diese Abgaben weisen teilweise unterschiedliche Berechnungsgrundlagen auf, und die relevante Beitragsgrundlage von 1460 Euro sei seit vielen Jahren nicht mehr angepasst worden. Es besteht dringender Handlungsbedarf nicht nur bei der Höhe der Besteuerung, sondern auch bei der Berechnung und Abwicklung dieser Kosten. Die mehrfache Abführung verschiedener Abgaben am selben Tag an unterschiedliche Behörden stellt eine erhebliche Verwaltungskostenbelastung dar, auf die aufmerksam gemacht werden müsse. Philipp Rath sieht sich in seiner Einschätzung als Realist, der die dringende Notwendigkeit von strukturellen Reformen erkennt, um Österreichs Wirtschaft zukunftsfähig zu gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu stärken. Die gegenwärtige Situation erfordere mutige Entscheidungen und einen radikalen Bruch mit verkrusteten Strukturen, um den Standort Österreich nachhaltig zu beleben und zukunftsfähige Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen. Die KSW stehe bereit, ihren Beitrag zu leisten und innovative Lösungen aufzuzeigen, um diesen Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Entbürokratisierung Steuerreform Wettbewerbsfähigkeit Lohnverrechnung Abgabenquote

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reichweite und Verantwortung: Influencer:innen im Spiegel politischer ErwartungenDie Frage, ob von Influencer:innen politische Haltung eingefordert werden darf, ist komplex. Dieser Text beleuchtet die Verantwortung, die mit großer Reichweite einhergeht, und analysiert am Beispiel des Coachella Festivals, wie auch scheinbar unpolitische Veranstaltungen politische und gesellschaftliche Realitäten widerspiegeln und welche ethischen Dilemmata sich daraus ergeben.

Read more »

Autonome Busse ab 2027: Österreich startet Testbetrieb in vier BundesländernÖsterreich plant ab Ende 2027 einen Pilotversuch mit fahrerlosen Bussen. Verkehrsminister Peter Hanke kündigte an, dass das Leitprojekt Roberta vier Strecken in der Steiermark, Oberösterreich, Kärnten und Tirol umfassen wird. Ein wesentlicher Unterschied zum früheren Testlauf ist, dass der Fahrer nicht mehr zwingend am Steuer sitzen muss.

Read more »

Ungewollte Ratschläge für Kolleg:innen: Zwischen kultureller Kompetenz und ArbeitsalltagEin Kommentar, der sich satirisch mit den Erwartungen und dem Verhalten weißer Kolleg:innen gegenüber Kolleg:innen mit Migrationshintergrund auseinandersetzt. Der Text kritisiert ungefragte Ratschläge und die Vorstellung, dass Kolleg:innen mit nicht-europäischen Wurzeln als kostenlose Rechercheassistent:innen fungieren sollen, ohne dass eine tiefergehende Auseinandersetzung mit deren Herkunftsländern stattfindet.

Read more »

Wirtschaftskammer Wien: Vollzeitarbeit wird diskriminiert und muss attraktiver werdenDer Präsident der Wirtschaftskammer Wien kritisiert das österreichische System und fordert Maßnahmen, um Vollzeitarbeit finanziell attraktiver zu machen. Er argumentiert, dass die Lohnunterschiede zwischen Teilzeit und Vollzeit zu gering seien und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit sinke, was die Finanzierung staatlicher Leistungen erschwere und Unternehmen unter Druck setze. Als Lösung schlägt er steuerliche Boni und eine schrittweise Reduzierung staatlicher Beihilfen vor, um die Attraktivität von Vollzeit zu steigern und volkswirtschaftliche Probleme zu vermeiden.

Read more »

Energiehandel warnt vor möglichem Treibstoffmangel ab PfingstenWIEN. Ähnlich wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bereits am gestrigen Mittwoch hat heute auch der Wirtschaftskammer-Fachverband Energiehandel vor einem möglichen Lieferengpass bei Treibstoffen im Mai gewarnt.

Read more »