Wirtschaftsexpertin Ursula Bittner von Greenpeace Österreich spricht über Umweltschutz und politische Verantwortung

In einer neuen Ausgabe "Message, Macht, Medien" spricht Ursula Bittner von Greenpeace Österreich mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über Umweltschutz und politische Verantwortung. Sie betont, dass es um Europas Rolle in der Klimadebatte geht, warum Autos nicht abgeschafft werden müssen, wie stark wirtschaftliche Interessen den politischen Handlungsspielraum prägen – und wie Konzerne versuchen, Klimaziele und strengere Regeln immer wieder auszubremsen.

Wirtschaftsexpertin Ursula Bittner von Greenpeace Österreich spricht in einer neuen Ausgabe "Message, Macht, Medien" mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann über Umweltschutz und politische Verantwortung. Sie betont, dass es um Europas Rolle in der Klima debatte geht, warum Autos nicht abgeschafft werden müssen, wie stark wirtschaftliche Interessen den politischen Handlungsspielraum prägen – und wie Konzerne versuchen, Klima ziele und strengere Regeln immer wieder auszubremsen.

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