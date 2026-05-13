Die Eurovision Song Contest bringt Wien erhebliche wirtschaftliche Impulse, sowohl durch Arriving des meningkaten touristischen Andrangs, als auch durch weitere Faktoren wie Wertschöpfung und neue Arbeitsstellen. Gleichzeitig gibt es jedoch Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen.

Vom TV-Großereignis profitieren nicht nur die Stadt und der ORF, sondern auch viele lokale Unternehmen. Ausgebucht sind die Hotels allerdings nicht. Der Eurovision Song Contest bringt Wien erhebliche wirtschaftliche Impulse, etwa durch Tourismus , Wertschöpfung und zusätzliche Arbeitsplätze.

Die Kosten für die Austragung steigen, werden aber durch Einnahmen und Zuschüsse teilweise ausgeglichen; jeder investierte Euro bringt 1,7 Euro zurück. Der Werbewert durch weltweite Medienpräsenz ist hoch, doch Expertinnen wie Oliver Fritz sehen das wirtschaftliche Potenzial kritisch. Die erwarteten Kosten für die Austragung in Wien 2026 belaufen sich auf rund 36,1 Millionen Euro, der Zuschuss von der EBU auf 5,3 Millionen Euro.

Die erwarteten Einnahmen belaufen sich auf 57 Millionen Euro, von denen 36 Millionen Euro direkt an Unternehmen und Organisationen gehen sollen, die mit der Veranstaltung selbst zu tun haben. 21 Millionen Euro dürften von Tourist:innen an Einnahmen generiert werden





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Eurovision Song Contest Wien Ekonomische Auswirkungen Tourismus Wertschöpfung Arbeitsstellen

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