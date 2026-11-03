Wirksame Hausmittel bei Erkältung: Zink verkürzt Dauer, Vitamin C wirkt nicht

Medizinerin Jana Meixner klärt auf: Vitamin C ist unwirksam, Zink verkürzt die Erkältungsdauer um zwei Tage, Honig lindert Husten. Faktencheck zu bewährten Hausmitteln.

Wenn das Immunsystem geschwächt ist und sich erste Erkältung ssymptome einstellen, greifen Menschen oft zu bekannten Hausmitteln. Die Palette reicht von Honig und Ingwer bis hin zu hochdosiertem Zink und Vitamin C. Doch nicht jedes Mittel tut, was es verspricht. Die Medizinerin Jana Meixner von der Universität für Weiterbildung Krems hat die Wirksamkeit zahlreicher Therapien und Gesundheitstrends für die Plattform Medizin transparent untersucht. Ihre Ergebnisse zeigen, dass viele weit verbreitete Ratschläge auf Mythen beruhen, während nur wenige Maßnahmen tatsächlich die Genesung signifikant beschleunigen.

Mythos Vitamin C und seine Grenzen

Die Empfehlung, bei Krankheitssymptomen große Mengen an Vitamin C einzunehmen, ist in der Bevölkerung tief verwurzelt. Das Vitamin ist vielen rezeptfreien Medikamenten gegen Fieber und Kopfschmerzen zugesetzt. Jana Meixner widerlegt diese Annahme jedoch klar: Sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung von Erkältungssymptomen ist die Einnahme von Vitamin C nutzlos. Zusammengefasste Studienergebnisse belegen, dass Vitamin C die Symptome nicht lindern kann.

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Für die tägliche Deckung des Bedarfs reichen etwa 100 Milligramm Vitamin C aus, die beispielsweise in einem Apfel oder zwei Tomaten enthalten sind. In den von Medizin transparent geprüften Studien nahmen die Teilnehmer jedoch oft hohe Dosen von 1000 Milligramm pro Tag zu sich. Schwere Nebenwirkungen sind dabei selbst bei diesen hohen Dosen selten, können jedoch Durchfall, Bauchschmerzen oder Übelkeit auslösen. Langfristig, also über Jahre hinweg eingenommen, erhöht sich das Risiko für Nierensteine.

Honig als effektives Hustenmittel

Eines der wenigen Hausmittel, die wissenschaftlich gut belegt sind, ist Honig. Er beruhigt gereizte Schleimhäute, wirkt entzündungshemmend und unterstützt den Abtransport von Schleim. Eine Studie mit 576 Kindern bestätigte die Wirkung von Honig in den Kategorien Hustenhäufigkeit, Hustenstärke und der Belastung durch den Husten. Die lindernende Wirkung war ähnlich wie bei üblichen Hustenmitteln wie Dextromethorphan, Diphenhydramin, Levodropropizin oder Salbutamol.

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Noch besser schnitt Honig in der Kategorie Schlaf ab. Kinder, die Honig erhalten hatten, schliefen ruhiger als die Vergleichsgruppen, die rezeptfreie Medikamente bekamen. Da die Analyse verschiedene Studien verglich, variierten die Dosierungen zwischen 2,5 und 10 Milliliter, was etwa einem halben bis zu zwei Teelöffeln entspricht. Ein kritischer Hinweis gilt Babys: Kindern unter einem Jahr darf kein Honig gegeben werden, da ihre Darmflora noch nicht stabil genug ist.

Das in Honig vorkommende Bakterium Clostridium botulinum kann bei Säuglingen zu Lähmungen der Atem- und Schluckmuskulatur führen. Im schlimmsten Fall kann dies tödlich enden. Die Stabilität der Darmflora entwickelt sich erst später, weshalb das Risiko für Babys besteht. Für ältere Kinder und Erwachsene bleibt Honig jedoch eine sichere und effektive Alternative zu chemischen Hustenstillern.

Zink verkürzt Dauer, aber mit Risiko

Dem Spurenelement Zink wird seit Längerem eine Wirkung gegen Erkältungen nachgesagt. Jana Meixner bestätigt, dass die Einnahme von Zink beim Auftauchen der ersten Symptome helfen kann, die Dauer der Erkältung zu verkürzen. Im Schnitt reduziert sich die Krankheitsdauer um zwei Tage. Dies ist ein signifikanter Effekt im Vergleich zu den meisten anderen verfügbaren Maßnahmen.

Allerdings gibt es ein erhebliches Problem bei der Anwendung: Der positive Effekt trat in den Studien nur auf, wenn hohe Dosen von mehr als 85 Milligramm pro Tag konsumiert wurden. Die empfohlene Tagesdosis liegt deutlich niedriger bei 7 bis 16 Milligramm. Die Einnahme der für die Wirkung notwendigen Mengen führt häufig zu Übelkeit und Verdauungsbeschwerden. Bei Dosen über 150 Milligramm pro Tag können sogar Vergiftungserscheinungen auftreten.

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Das Fazit der Expertin ist daher klar: Zwar kann Zink die Dauer einer Erkältung möglicherweise verkürzen, aber aufgrund der dafür nötigen, viel zu hohen Tagesdosis ist die Einnahme nicht zu empfehlen. Die Risiken der Nebenwirkungen stehen in keinem Verhältnis zum potentiellen Nutzen. Patienten sollten sich daher vor der Selbstmedikation mit hochdosiertem Zink gut informieren und lieber auf andere Strategien setzen.

Flüssigkeit, Wärme und die Wahrheit über Ingwer

Trotz der Grenzen einiger Mittel bleibt die ausreichende Flüssigkeitszufuhr unerlässlich. Ob in Form von Tee oder der legendären Hühnersuppe, die Zufuhr von warmen Flüssigkeiten befeuchtet die Schleimhäute effektiv. Die Wärme weitet die Blutgefäße, regt die Durchblutung an und lässt Schleim in den Atemwegen besser abfließen. Zudem mögen Erkältungsviren kühlere Temperaturen, und ein gut aufgewärmter Körper unterstützt die Immunabwehr.

Auch bei Ingwer herrscht viel Unsicherheit. Im Labor zeigte sich, dass Ingwer antiviral und entzündungshemmend wirkt und den Körper erwärmt. Kathrin Sedlmaier vom Bayerischen Kompetenzzentrum für Ernährung betont jedoch, dass nicht belegt ist, ob dies tatsächlich zu weniger Erkältungen führt. Die Immunabwehr hängt insgesamt von einer abwechslungsreichen Ernährung, regelmäßiger Bewegung, ausreichend Schlaf und wenig Stress ab.

Ingenieurschots werden in Supermärkten oft als Wunderwaffe angepriesen, halten aber oft nicht, was sie versprechen. Eine Stichprobe der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zeigte, dass viele dieser Getränke bis zu 70 Prozent aus Apfel- oder Orangensaft bestehen. Der Anteil an echtem Ingwer lag bei maximal 18 Prozent, und häufig wurde zusätzlich Zuckersirup zugesetzt. Damit ist die Wirkung solcher Produkte auf den eines zuckerhaltigen Getränks reduziert, ohne den erwarteten gesundheitlichen Mehrwert zu bieten.