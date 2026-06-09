Wirbel um Wolf-Posting: ORF-Chefin leitet Prüfung ein

Ein Social-Media-Beitrag von ZIB2-Moderator Armin Wolf über ORF-Kandidatin Eva Schütz sorgt für Diskussionen. Nun wird geprüft, ob der ORF-Ethikkodex verletzt wurde.

Ein Social-Media -Beitrag von ZIB2-Moderator Armin Wolf sorgt für Turbulenzen im ORF . Wolf hatte auf der Plattform Bluesky ein Posting veröffentlicht, in dem er die ORF -Kandidatin Eva Schütz kritisierte.

Konkret bezog er sich auf rassistische Aussagen auf der Website von Schütz, die er als Beleg für seine Kritik anführte. Daraufhin forderten Politiker wie FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker und ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler eine Überprüfung des Beitrags. Westenthaler wandte sich per E-Mail an die interimistische ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher, woraufhin eine Prüfung eingeleitet wurde. Es soll geklärt werden, ob der ORF-Ethikkodex für Mitarbeiter verletzt wurde.

Der Auslöser war ein Post des Medienrechtlers Hans-Peter Lehofer, der die Rechtmäßigkeit der Nominierung von Schütz infrage stellte. Wolf kommentierte dies mit den Worten, dass ihn die Einschätzung von Gregor Schütze, stellvertretender Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates, Schütz sei für den Spitzenposten geeignet, ratlos mache. Wolf untermauerte seine Kritik mit einem Screenshot von der Plattform exxpress.at, auf dem rassistische Kommentare zu sehen waren. Diese bezogen sich auf Aussagen auf Schütz' eigener Website, in denen von Teppichlutschern und dahergelaufenen Muslimen die Rede war.

Wolf betonte, sein Posting sei sachlich begründet, wie es die ORF-Richtlinien verlangen. Die Diskussion um das Posting zeigt die Spannungen zwischen politischen Einflüssen und journalistischer Freiheit im ORF. Während die FPÖ und andere politische Akteure eine scharfe Gangart gegen Wolf fordern, erhält er Rückendeckung von ORF-Redaktionssprecher Dieter Bornemann. Bornemann betonte, dass es jedem freistehe, Prüfungen zu verlangen, stellte jedoch klar, dass das Posting von Armin Wolf sachlich begründet sei.

Die laufende Prüfung könnte weitreichende Konsequenzen für die Regeln zur Nutzung sozialer Medien durch ORF-Mitarbeiter haben. Expertinnen und Experten diskutieren derzeit die Grenzen der Meinungsäußerung für Journalistinnen und Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Entscheidung der ORF-Chefin wird mit Spannung erwartet, da sie Präzedenzfallcharakter haben könnte. Der Fall wirft auch ein Schlaglicht auf die Kandidatur von Eva Schütz selbst.

Ihre Website, auf der angeblich rassistische Äußerungen zu finden sind, ist Gegenstand weiterer Debatten. Kritiker werfen Schütz vor, mit solchen Aussagen gegen die Grundsätze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu verstoßen. Befürworter hingegen sehen in den Angriffen auf Schütz einen politisch motivierten Versuch, ihre Kandidatur zu torpedieren. Die ORF-interne Prüfung wird daher nicht nur über Wolfs Posting, sondern indirekt auch über die Integrität des Auswahlverfahrens für die ORF-Spitze entscheiden.

Die kommenden Tage dürften zeigen, wie der ORF mit diesem Balanceakt zwischen Ethik, politischen Einflüssen und journalistischer Unabhängigkeit umgeht





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