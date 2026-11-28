Ab 1. November gilt Winterreifenpflicht. Winterreifen reduzieren bei E-Autos die Reichweite um bis zu acht Prozent. Experten erklären die physikalischen Hintergründe und geben Tipps zur Auswahl.

Die Wetterlage in Deutschland hat sich Ende November drastisch geändert. Ein früher Wintereinbruch kurz vor der Adventszeit hat die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sink lassen. Seit dem 1. November gilt in Deutschland die gesetzliche Pflicht zur Montage von Winterreifen. Diese Vorschrift dauert bis zum 15. April an. Autofahrer müssen ihre Fahrzeuge jetzt umgehend mit entsprechender Bereifung ausrüsten. Die Bedingungen auf der Straße haben sich durch Schnee, Eis und Nässe fundamental verändert.

Rechtliche Pflichten und Strafen bei Nichteinhaltung

Die Einhaltung der Winterreifenpflicht ist streng geregelt. Verstöße gegen diese Regel werden als Ordnungswidrigkeit geahndet. Die Bußgelder beginnen bei einer Höhe von 100 Euro. Bei einem daraus resultierenden Unfall kann es noch schwerwiegendere Folgen geben. Die Haftpflichtversicherung kann die Leistung verweigern. Fahrer müssen daher schnell handeln, bevor die Schneelage die Werkstatttermine überfüllt. Die plötzlichen Gripverhältnisse erfordern eine sofortige Reaktion.

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Physikalische Eigenschaften und Profiltiefe

Winterreifen unterscheiden sich technisch deutlich von Sommerreifen. Das Profil ist tiefer und enthält viele Lamellen. Die Gummimischung enthält spezielle Weichmacher, Öle und einen höheren Anteil an Naturkautschuk. Silica sorgt dafür, dass der Gummi auch bei Minusgraden elastisch bleibt. Sommerreifen verhärten bereits ab sieben Grad Celsius. Sie verlieren dann stark an Haftung. Winterreifen sind zudem schmaler und fahren auf kleineren Felgen. Diese Kombination erzeugt mehr Druck auf den Untergrund. Das verbessert die Traktion bei Schnee.

Besonderheiten bei Elektrofahrzeugen und Reichweite

Elektroautos sind von den Eigenschaften von Winterreifen besonders betroffen. Die weichere Mischung und das tiefere Profil verformen sich stärker beim Abrollen. Das erzeugt mehr Reibung und Wärme. Der Elektromotor muss mehr Energie aufwenden, um das Auto zu bewegen. Im Vergleich zu rollwiderstandsoptimierten Sommerreifen kann die Reichweite um bis zu acht Prozent sinken. Dieser Verlust ist beim neuen VW ID Cross spürbar. Die Effizienzklasse spielt hier eine entscheidende Rolle.

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Unterschiede zwischen OEM und Aftermarket Reifen

Die Wahl der richtigen Reifen ist für Elektroautofahrer kritisch. Fahrzeughersteller empfehlen oft spezifische Reifenmodelle. Diese sind eigens für das jeweilige Fahrzeug konzipiert. Billigere Aftermarket-Reifen sind häufig nicht für batterieelektrische Fahrzeuge optimiert. Sie können die Reichweite weiter reduzieren. Zudem verursachen sie oft lautere Abrollgeräusche. Beim VW ID Cross machen die Effizienzklassen einen Unterschied von bis zu 35 Kilometern in der Praxis aus. Offiziell liegt die Differenz zwischen den Klassen A und C bei 50 Kilometern. Das entspricht etwa zehn Prozent der gesamten Reichweite.

Zielkonflikt zwischen Effizienz und Fahrspaß

Autokonzerne stehen vor einem schwierigen Kompromiss bei der Entwicklung. Es gilt, den Rollwiderstand so niedrig wie möglich zu halten. Gleichzeitig soll die Fahrbahnhaftung für sicheres Fahren maximiert werden. Diese beiden Ziele lassen sich nicht vollständig vereinen. Reifentypen mit sehr niedrigem Rollwiderstand begrenzen den sportlichen Fahrspaß. Sie können die dynamischen Eigenschaften eines Fahrwerks nur eingeschränkt unterstützen. Fahrer müssen daher priorisieren, ob ihnen Energieeffizienz oder Fahrdynamik wichtiger ist. Die Wahl der Bereifung ist somit eine individuelle Entscheidung.