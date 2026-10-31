Winterreifenpflicht in Österreich: Frist, Regeln und Strafen ab 1. November

Ab 1. November gilt in Österreich Winterreifenpflicht. Wichtige Regeln zu Profiltiefe, Kennzeichnungen und Strafen bei Nichteinhaltung der situativen Pflichten.

Ab dem 1. November beginnt in Österreich die Winterreifenpflicht. Diese gilt zunächst bis zum 15. April 2027. Besonders Autofahrer in Vorarlberg müssen ihre Reifen prüfen. Der Stichtag ist wichtig für die Sicherheit im Straßenverkehr.

Situative Pflicht und rechtliche Grundlagen

In Österreich gilt eine situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet, dass die Bedingungen auf der Straße entscheidend sind. Wer mit Pkw oder Lkw bis 3,5 Tonnen fährt, braucht Winterreifen bei Schnee. Schneematsch und Eis sind ebenfalls Gründe für die Pflicht. Die Regel gilt nur, wenn das Fahrzeug bewegt wird. Ein abgestelltes Auto muss nicht umgerüstet sein.

Also read Eigentum vererben und verschenken: Der stille Immobilienmarkt lebt

Die gesetzliche Frist läuft bis zum 15. April 2027. Dennoch müssen Autofahrer nicht ständig auf Winterreifen setzen. Sobald die Fahrbahn trocken und mild ist, dürfen Sommerreifen genutzt werden. Ändern sich die Bedingungen, gelten jedoch strenge Vorschriften. Dann müssen Winterreifen auf allen vier Rädern montiert sein. Die Polizei kontrolliert die Einhaltung oft an Kontrollpunkten.

Vorschriften für Reifen und Profiltiefe

Nicht jeder Reifen erfüllt die gesetzlichen Anforderungen. Winterreifen müssen entsprechend gekennzeichnet sein. Die Aufschriften M plus S oder M punkt S sind anerkannt. Auch das Schneeflockensymbol bestätigt die Eignung. Ganzjahresreifen sind erlaubt, wenn sie diese Zeichen tragen. Sie müssen zudem die Mindestprofiltiefe einhalten. Bei Pkw-Winterreifen in Radialbauweise sind vier Millimeter vorgeschrieben.

Advertisement

Für Diagonalreifen beträgt die Mindestprofiltiefe fünf Millimeter. Wird diese Grenze unterschritten, gilt der Reifen rechtlich nicht mehr als Winterreifen. Dies gilt auch bei vorhandener Kennzeichnung. Autofahrer sollten die Profiltiefe vor dem Winter prüfen. Die bekannten Faustregeln helfen nur als Orientierung. Rechtlich maßgeblich ist der tatsächliche Zustand der Fahrbahn.

Schneeketten und Sonderregelungen

Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Autofahrer mit Sommerreifen und Schneeketten fahren. Diese Alternative ist jedoch nur eingeschränkt zulässig. Die Schneeketten müssen auf mindestens zwei Antriebsrädern montiert sein. Zusätzlich muss die Fahrbahn durchgehend mit Schnee bedeckt sein. Bei Schneematsch oder stellenweisem Schnee reicht die Alternative nicht aus.

Wer lediglich Schneeketten im Kofferraum mitführt, erfüllt die Pflicht nicht. Es kommt auf die tatsächliche Montage an. Für schwere Fahrzeuge gelten strengere Vorschriften. Lkw über 3,5 Tonnen müssen vom 1. November bis 15. April Winterreifen haben. Diese müssen an der Antriebsachse montiert sein. Die Vorschriften gelten unabhängig vom Wetter für diese Fahrzeugklassen.

Strafen bei Nichteinhaltung der Vorschriften

Wer bei winterlichen Verhältnissen ohne richtige Bereifung fährt, riskiert eine Strafe. Bei einer Kontrolle kann ein Organmandat verhängt werden. Die Kosten können deutlich höher ausfallen. Wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden, drohen Bußgelder bis 10.000 Euro. Die Polizei kann die Weiterfahrt untersagen.

Advertisement

Kommt es zu einem Unfall, folgen weitere Konsequenzen. Versicherer können die Leistung kürzen oder ablehnen. Eine Mitschuld am Unfall ist möglich. Die genaue Einordnung hängt vom Einzelfall ab. Autofahrer sollten ihre Reifen rechtzeitig prüfen. Besonders auf Bergstrecken ist die richtige Ausrüstung wichtig. Die situative Winterreifenpflicht gilt in ganz Österreich.