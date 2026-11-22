Ab Mittwoch zieht eine Störungszone auf, die in Österreich zu starkem Schneefall in tiefe Lagen führt. Die Temperaturen fallen deutlich, das Wetter wird winterlich.

Von Mittwoch an zieht eine markante Störungszone von Süden her auf und erfasst dabei weite Teile des Landes. Die Wettervorhersagen deuten darauf hin, dass spätestens am Donnerstag in fast ganz Österreich mit Schneefall zu rechnen ist. Gleichzeitig sinken die Temperaturen deutlich, was zu winterlichen Verhältnissen führt.

Wetterentwicklung durch Geosphere Austria prognostiziert

Die Experten der Institution Geosphere Austria haben für die Wochenmitte Schnee bis in tiefe Lagen angekündigt. Dies markiert den Beginn einer Phase, die alles andere als sonnig verläuft, sondern stark wolkenverhangen ist. Besonders im Westen des Landes regnet oder schneit es zeitweise leicht, bevor sich das Wetter tagsüber etwas beruhigt und die Sonne sich mehr und mehr durchsetzt.

Also read Baukrise ohne Ende! Österreich ist Europas Schlusslicht

In dieser ersten Phase liegen die Tageshöchsttemperaturen zwischen einem und sieben Grad Celsius. Am Folgetag entwickelt sich der Verlauf sehr sonnig, wobei inneralpin vereinzelt seichter Frühnebel auftreten kann. Am Nachmittag ziehen im Süden und teils auch im Westen allmählich Wolken einer aufziehenden Störungszone heran.

Schneefallgrenze in den Alpen sinkt deutlich

Die Frühtemperaturen gehen in diesem Abschnitt von minus neun bis null Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen einem und sechs Grad Celsius liegen. In den südlichen Beckenlagen schneit es meist bis in tiefe Lagen. In den Bundesländern Vorarlberg und Nordtirol liegt die Schneefallgrenze zunächst noch zwischen ein tausend und ein tausenddreihundert Meter Seehöhe.

Advertisement

Weiter im Norden und Osten scheint noch öfter die Sonne, auch wenn generell hohe Wolkenfelder über den Himmel ziehen. Hier trübt es sich erst im Laufe des Nachmittags ein, und ab den Abendstunden greifen leichte Schneefälle von Süden her weiter über. Die prognostizierten Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus fünf Grad.

Wetterlage am Donnerstag und Freitag im Detail

Bereits am Donnerstag ziehen die Wolken, und es schneit immer wieder, oft bis in tiefe Lagen. Lediglich im Westen liegt die Schneefallgrenze zunächst noch zwischen sechshundert und achthundert Meter, sinkt aber auch dort tagsüber langsam ab. Die erwarteten Tageshöchsttemperaturen betragen minus zwei bis plus drei Grad Celsius.

Auch am Freitag bleibt die Bewölkung bestehen, besonders in der Osthälfte kann es zeitweise noch ein wenig schneien, meist bis in tiefe Lagen. Weiter im Westen bleibt es trocken, hier lockern die Wolken tagsüber etwas auf. Die Tageshöchsttemperaturen entsprechen jenen des Vortags, sodass die winterlichen Bedingungen in den betroffenen Regionen anhalten.