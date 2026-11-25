Stark Schneefall trifft Österreich am Donnerstag. Meteorologe Manuel Oberhuber prognostiziert bis zu 12 cm Neuschnee in Wien. Betroffene Regionen und Wetterablauf.

Ein signifikanter Wintereinbruch erwartet Österreich am kommenden Donnerstag. Fast das gesamte Land ist von Schnee fall betroffen, wobei die Mengen regional stark variieren. Meteorologe Manuel Oberhuber prognostiziert für die Bundeshauptstadt Wien Schnee höhen zwischen vier und zwölf Zentimetern. Diese Entwicklung wird durch ein ungewöhnliches Tiefdruckgebiet ausgelöst.

Unübliche Zugbahn des Tiefdruckgebiets

Die Hauptursache für die aktuellen Wetterbedingungen ist ein Tiefdruckgebiet, das aus südlicher Richtung direkt über Österreich hinwegzieht. Manuel Oberhuber betont auf der Plattform X, dass eine solche Zugbahn meteorologisch eher ungewöhnlich ist. Diese spezifische Konfiguration erhöht das Risiko, dass die prognostizierten Schneehöhen an manchen Orten sogar noch übertroffen werden könnten. Die Dynamik des Systems sorgt für eine flächendeckende Niederschlagslage, die nicht jeden Tag zu beobachten ist. Experten warnen daher vor einer schnellen Ansammlung von Schnee in den betroffenen Gebieten.

Also read Neue Modelle zeigen, wie viel Schnee nach Wien kommt

Schneemengen und regionale Verteilung

Während Wien mit vier bis zwölf Zentimetern Neuschnee rechnet, bleibt es in einigen anderen Regionen vergleichsweise trocken. Der Großraum Bregenz, Klagenfurt, das Ennstal sowie Teile des Böhmer- und Sauwalds werden nur wenig oder gar keinen Schnee abbekommen. Der Fokus der Niederschläge verlagert sich im Tagesverlauf deutlich. Zu Beginn schneit es insbesondere in den südlichen Landesteilen kräftig. Dort fällt vereinzelt auch Schneeregen oder gefrierender Regen, was die Verkehrssicherheit beeinträchtigen kann. Gegen Nachmittag rückt der Schwerpunkt der Aktivitäten in den Nordosten des Landes vor.

Windverhältnisse und Temperaturverlauf

Neben dem Niederschlag spielen auch Wind und Temperatur eine wichtige Rolle für das Gesamtbild. Im Donauraum und im Waldviertel weht zunächst teils lebhafter Nordostwind. Dieser kühle Luftstrom sorgt dafür, dass die Temperaturen nicht stark ansteigen. Im Osten herrscht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind, der als eisig empfunden wird. Am Bodensee weht stattdessen Nordostwind. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber in einem Bereich, der typisch für winterliche Verhältnisse ist. Die Wolken überwiegen häufig, besonders im Nordosten bleibt die Bewölkung dicht. Lediglich vom Arlberg bis ins Obere Murtal zeigt sich zwischendurch die Sonne.

Advertisement

Ausblick für Ostösterreich und Vorarlberg

Die Wetterlage am Ostersonntag oder frühen Montag zeigt deutliche Unterschiede. Im Osten und Südosten bleibt es mit hochnebelartiger Bewölkung häufig trüb. Vereinzelt können dort im Tagesverlauf noch einige Flocken oder Schneegriesel fallen. Von Vorarlberg bis nach Osttirol und ins Obere Murtal setzt sich nach Auflösung von Restwolken und Frühnebelfeldern hingegen zunehmend die Sonne durch. Etwas hartnäckiger kann das trübe Grau am Bodensee bleiben. Dort weht schwacher bis mäßiger und eisiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die klare Trennung zwischen den sonnigen Alpinregionen und den bewölkten Tieflagen ist ein charakteristisches Merkmal dieses Wettersystems.

Auswirkungen auf den Alltag und Verkehr

Die Kombination aus Neuschnee, eisigem Wind und tiefen Temperaturen stellt eine Herausforderung für den Alltag dar. In Wien und den nördlichen Landesteilen ist mit glatten Straßen und erhöhtem Stauaufkommen zu rechnen. Die Warnung vor gefrierendem Regen im Süden erfordert besondere Vorsicht bei der Wahl der Fahrzeugreifen. Obwohl die genauen Schneehöhen noch nicht in Stein gemeißelt sind, warnt Manuel Oberhuber davor, die Menge unterschätzen zu dürfen. Die ungewöhnliche Zugbahn des Tiefs könnte zu stärkeren Akkumulationen führen, als первоначально angenommen. Bürger in den betroffenen Gebieten sollten sich auf winterliche Verhältnisse einstellen und aktuelle Verkehrsmeldungen beachten.