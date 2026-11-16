Die ASFINAG und das Land Vorarlberg haben rund 8.500 Tonnen Streusalz für den Winterdienst eingelagert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um auch bei Schnee und Eis den Verkehr sicher zu halten.

Die Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit sind in Vorarlberg abgeschlossen. Die ASFINAG und das Land Vorarlberg haben insgesamt rund 8.500 Tonnen Streusalz eingelagert, um den Verkehr auf Autobahnen, Schnellstraßen und Landesstraßen auch bei Schnee und Eis sicher zu gewährleisten.

Salzvorräte in Silos und Hallen bereitgestellt

Rund 3.000 Tonnen Streusalz hält die ASFINAG allein für Autobahnen und Schnellstraßen in Vorarlberg bereit. ASFINAG-Pressesprecher Alexander Holzedl erklärte gegenüber dem ORF, dass diese Vorräte in Silos und Salzlagerhallen gelagert werden, um sie im Winterdienst flexibel einzusetzen. Sobald größere Schneemengen fallen, sind mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtdienst im Einsatz.

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Die Einsatzkräfte der ASFINAG sorgen dafür, dass die wichtigsten Verkehrsverbindungen des Landes möglichst rasch von Schnee und Eis befreit werden. Diese operative Bereitschaft ist essenziell, um Staus und Unfälle in den winterlichen Monaten zu minimieren und die Mobilität im Bundesland aufrechtzuerhalten.

Landesstrauchhaltung mit 5.500 Tonnen Streusalz

Neben der Bundesautostraße kümmert sich die Straßenbauabteilung des Landes Vorarlberg um die Landesstraßen. Hier hat die Behörde rund 5.500 Tonnen Streusalz eingelagert, wodurch die Lager derzeit vollständig aufgefüllt sind. Zusätzlich stehen etwa 750 Kubikmeter Sole bereit, die bei der Feuchtsalz- und Solestreuung zum Einsatz kommt.

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Diese Salzlösung soll insbesondere bei drohender Glätte für sichere Fahrbahnverhältnisse sorgen. Besonders aufmerksam beobachten die Einsatzkräfte dabei Brücken, da diese schneller auskühlen und bereits bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gefährlich glatt werden können. Morngfrost hat einzelne Straßenabschnitte schon jetzt rutschig gemacht, sodass erste Winterdiensteinsatzfahrten nötig waren.

Regionale Strategien und Fahrzeugeinsatz am Arlberg

Allein am Arlberg lagern rund 170 Tonnen Streusalz, um den besonderen Anforderungen in höheren Lagen gerecht zu werden. Auf den Landesstraßen übernehmen externe Frächterunternehmen einen wesentlichen Teil des Winterdienstes. Dafür stehen insgesamt 94 Fahrzeuge zur Verfügung, die regelmäßige Kontrollfahrten durchführen, bei Glätte streuen und bei Schneefall räumen.

Unterstützt werden die externen Unternehmen von der Straßenbauabteilung des Landes. Diese verfügt über eigene Lastwagen, Geräteträger sowie große und kleine Schneefräsen. Diese technische Ausstattung ermöglicht es den Einsatzkräften, je nach Wetterlage auf unterschiedliche Anforderungen zu reagieren, vom morgendlichen Frost bis zu größeren Schneemengen.

Vergleichbare Daten und historische Verbrauchswerte

Die Notwendigkeit ausreichender Vorräte zeigte sich im vergangenen Winter deutlich. Auf der Rheintalautobahn A14 und den Schnellstraßen in Vorarlberg wurden rund 1.900 Tonnen Streusalz ausgebracht. Das war deutlich mehr als im Winter davor, wobei lang anhaltende Kälte und häufige Nebellagen Ausschlag für die erhöhten Mengen waren.

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Ob die aktuell eingelagerten 8.500 Tonnen Salz in diesem Winter tatsächlich in diesem Umfang benötigt werden, hängt von der weiteren Wetterentwicklung ab. Die Winterdienste sind jedoch vollständig vorbereitet und bei Frost bereits im Einsatz, um die Sicherheit im Straßenverkehr in Vorarlberg zu garantieren.