Ein Kaltfront bringt nach Österreich kühle Luft. Der Wetterumschwung führt am Wochenende zu Temperaturrückgang und zu Wochenbeginn möglicherweise Schnee bis in tiefe Lagen.

Österreich steht vor einem deutlichen Wetterumschwung, der die Jahreszeiten abrupt wechseln lässt. Eine ankommende Kaltfront führt dazu, dass milde Luftmassen durch kühle ersetzt werden. Bereits am Wochenende zeigt sich die erste Wirkung dieses Systems, während sich zu Beginn der neuen Woche das Wetter endgültig winterlich wandelt. Die prognostizierten Bedingungen lassen selbst in tiefen Lagen Schnee erwarten, was für viele Regionen einen deutlichen Kontrast zu den bisherigen Temperaturen darstellt.

Details zum Wetterumschwung und der Kaltfront

Das Wettergeschehen wird maßgeblich durch das Eintreffen einer Kaltfront bestimmt, die von Norden auf die Alpen zusteuert. Dieser meteorologische Prozess sorgt für einen spürbaren Temperaturrückgang über weite Teile des Landes. Die Front sorgt zunächst für Unbeständigkeit, doch ihre Wirkung hält nicht lange an, da über Mitteleuropa der Hochdruckeinfluss zunehmend an Stärke gewinnt. Mit Beginn der neuen Woche dreht die Strömung auf Nordwest, was kalte Luftmassen direkt in den Alpenraum bringt. Dieser Vorgang führt dazu, dass die Schneefallgrenze deutlich absinkt. Derzeit liegt sie noch höher, doch prognostizieren die Experten, dass sie in den kommenden Tagen auf niedrigere Höhenstufen sinkt. Dies ermöglicht es, dass Niederschlag in Form von Schnee bis weit in die Täler reicht.

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Aktuelle Prognosen der UWZ Experten

Das Zentrum für Wetterkunde und Klimaforschung, kurz UWZ, liefert detaillierte Einblicke in die Entwicklung. Laut deren Prognose bleibt das Wetter am Freitag zunächst wechselhaft. Besonders im Westen und Nordwesten ziehen aufgrund einer milden Westströmung immer wieder Regenschauer durch das Land. Diese Strömung sorgt dafür, dass feuchte Luftmassen nach Österreich transportiert werden. Am Samstag ändert sich die Lage grundlegend, da die genannte Kaltfront die Alpen erreicht. In den Niederungen startet der Tag teilweise mit Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf breiten sich dichte Wolken aus und von Südwesten her setzt Regen ein. Im Westen schneit es zeitweise bis in tiefe Lagen, wobei im Rheintal vorwiegend Schneeregen oder Regen zu erwarten ist.

Regionale Auswirkungen und Schneefallgrenze

Die regionalen Unterschiede sind in der kommenden Zeit besonders ausgeprägt und betreffen die Bevölkerung unterschiedlich stark. Vom Osten und Südosten her weht ein lebhafter bis kräftiger Nordwestwind, der die Kälte verstärkt. In Gebieten von Osttirol bis ins Obere Murtal schneit es bis in höhere Tallagen. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze generell auf etwa 700 Meter ab. Entlang und nördlich des Alpenhauptkamms bleibt es hingegen bewölkt und zunächst nass. Schnee fällt dort oberhalb von 900 bis 1200 Metern. Die Intensität der Niederschläge lässt im Tagesverlauf jedoch nach. In den westlichen Regionen ist der Schnee daher auch bis in tiefere Lagen sichtbar, während es in anderen Gebieten trockener bleibt.

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Trockene Abschnitte und Sonnenschein

Trotz des allgemeinen Kälteeinbruchs gibt es Bereiche, in denen sich das Wetter von der besseren Seite zeigt. Besonders im Osten trocknet es rasch ab und die Sonne kommt zum Vorschein. Dies ist vor allem in den Bereichen der Fall, die weiter von den Alpen entfernt liegen. In Osttirol bis ins Südburgenland scheint nach der Nebelauflösung zeitweise die Sonne. Auch im Osten trocknet das Land schnell auf, wodurch die Sonne wieder sichtbar wird. Meist trocken bleibt es von Oberösterreich bis ins Burgenland. Vor allem im Wald- und Weinviertel scheint zeitweise die Sonne, was einen angenehmen Kontrast zu den bewölkten Regionen bildet. Im Donauraum, im östlichen Flachland und auch von Osttirol bis ins Südburgenland bleibt es die meiste Zeit trocken.

Temperaturverlauf und Wetterentwicklung

Die Temperaturkurve zeigt einen klaren Abwärtstrend, der mit der Ankunft der Kaltfront einhergeht. Die Temperaturen kommen an einigen Orten nicht über bestimmte Schwellenwerte hinaus, was die winterliche Atmosphäre unterstreicht. Der Wind, der anfangs noch lebhaft aus West bis Nordwest weht, trägt zur subjektiven Kälteempfindung bei. In den folgenden Tagen wird es schließlich wieder winterlicher, da die kalten Luftmassen dominieren. Die Kombination aus niedrigen Temperaturen und möglicher Schneefälligkeit in tiefen Lagen erfordert von der Bevölkerung Anpassungen. Wer sich im Westen oder in alpnahen Regionen aufhält, sollte mit schneebedeckten Straßen und Gehwegen rechnen. In den östlichen Bundesländern hingegen kann das Wochenende unter trockeneren Bedingungen und mit Sonnenschein verbracht werden.