Die Niederösterreichische Landesregierung hat den Windpark Scharndorf V genehmigt. Vier Windräder von ImWind sollen jährlich 76.000 MWh Strom für 20.000 Haushalte erzeugen. Die Investitionsumme beträgt 50 Millionen Euro.

Die Landesregierung Niederösterreich hat die Planungen für den neuen Windpark Scharndorf V offiziell genehmigt. Mit diesem Schritt setzt ein breites politisches Signal zur weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien im Bundesland. Die Entscheidung fiel einstimmig durch die Fraktionen der ÖVP, der FPÖ und der SPÖ, was die hohe Priorität der Energieversorgung im Land unterstreicht. Das Projekt wird als wesentlicher Baustein für die künftige Strominfrastruktur der Region angesehen.

Technische Details und Investitionssumme

Der Windpark Scharndorf V soll aus vier modernen Windkraftanlagen bestehen. Jede dieser vier Windräder verfügt über eine Nennleistung von 7,2 Megawatt. In der Summe werden die Anlagen jährlich rund 76.000 Megawattstunden elektrischen Stroms erzeugen. Laut Angaben des Landes reicht diese Menge aus, um etwa 20.000 private Haushalte kontinuierlich mit Strom zu versorgen. Die gesamte Investitionssumme für das Vorhaben liegt bei rund 50 Millionen Euro.

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Die Realisierung des Projekts obliegt dem Unternehmen ImWind. Dieses ist ein Tochterunternehmen der Wien Energie, die damit ihre Strategie zur Stärkung der heimischen Stromerzeugung fortsetzt. Die Standortwahl und die technische Auslegung dienen dazu, die lokale Energieautonomie zu erhöhen und Abhängigkeiten von Importen zu reduzieren. Der Ausbau der Windkraft in Niederösterreich genießt daher höchste politische Unterstützung.

Politische und wirtschaftliche Unterstützung

Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf begrüßt die Bewilligung als wichtigen Schritt zur Sicherung der Versorgungssicherheit. Er betont, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien auch dem Wirtschaftsstandort Niederösterreich zugutekommt. Durch eine stabilere und günstigere Energieversorgung können Unternehmen gestärkt werden. Pernkopf sieht darin einen klaren Beweis, dass Umweltschutz und Wirtschaftswachstum in Niederösterreich keine Gegensätze darstellen, sondern Hand in Hand gehen.

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Auch auf betrieblicher Ebene wird die Bedeutung des Projekts hervorgehoben. Geschäftsführerin Alma Kahler von Wien Energie unterstreicht die Relevanz der heimischen Stromerzeugung für die allgemeine Energiepolitik. Jedes zusätzliche Windrad, das ans Netz geht, trage direkt zu einer zuverlässigeren Versorgung bei. Die Wien Energie setzt weiterhin auf den weiteren Windkraftausbau, um die eigenen Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen und die Infrastruktur langfristig zu sichern.

Bisherige Erfolge und künftige Perspektiven

Die Genehmigung des Windparks Scharndorf V fügt sich in eine positive Entwicklung der letzten Jahre ein. Seit dem Jahr 2023 wurden in Niederösterreich bereits 226 Windräder genehmigt. Diese rasante Zuwachsrate an Installationskapazitäten unterstreicht das dynamische Wachstum des Sektors in der Region. Stephan Pernkopf verweist darauf, dass diese Maßnahmen bereits messbare ökologische und ökonomische Ergebnisse liefern.

Laut den vorliegenden Daten sind die CO₂-Emissionen in Niederösterreich seit dem Jahr 2005 um 36 Prozent gesunken. Gleichzeitig wuchs die Wirtschaft im selben Zeitraum um 25 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass eine erfolgreiche Energiewende möglich ist, ohne die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes zu beeinträchtigen. Der nächste Schritt besteht nun in der Umsetzung der Pläne durch ImWind, wobei die Fertigstellung und Inbetriebnahme der vier neuen Anlagen für die regionale Stromversorgung folgen wird.