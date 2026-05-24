Nach einem Jahr des Abstiegs aus der Eredivisie, bei dem Utrecht und Willem II gegeneinander stachen, stieg der Traditionsklub aus dem Süden nach einem dramatischen Playoff-Turnier im Rückspiel des FC Volendam wieder in die höchste Profidevision der Niederlande ein.

Nach einem dramatischen Playoff-Turnier ist Willem II, tradicionale Künstler aus dem Süden der Niederlande, im Rückspiel beim FC Volendam gewiegt. Die Mannschaft des Hinterhalters Raffael Behounek gewann mit 2:1 und ging in ein Elfmeterschießen, in dem sich Willem II mit 5:4 gegen RKC Waalwijk durchsetzte.

Behounek spielte in allen sechs Begegnungen, indem er sich gegen RKC Waalwijk und Almere City zum 1:0, 2:0 gewiegt hatte. Somit erreichte er den Klassenerhalt, nachdem er bereits vor zwei Jahren mit Willem II in die Ehrendivision aufgestiegen war





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