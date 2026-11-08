Wiley Maple beendet Karriere nach emotionalem Abschied

US-Abfahrtspezialist Wiley Maple beendet mit 36 Jahren seine Karriere. Er fährt sein letztes Rennen am 4. Dezember 2026 in Beaver Creek und kritisiert die niedrigen Preisgelder.

Der US-amerikanische Abfahrt spezialist Wiley Maple beendet seine Karriere im alpinen Skirennsport. Der 36-jährige Sportler kündigte seinen endgültigen Rückzug aus dem aktiven Wettkampfgeschehen in einem emotionalen Posting auf der Social-Media-Plattform Instagram an. Maple gab explizit bekannt, dass er am 4. Dezember in Beaver Creek zum letzten Mal an einem Weltcup - Abfahrt srennen teilnehmen wird. Dieser Termin markiert das offizielle Ende einer Laufbahn, die durch außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und ein bemerkenswertes Comeback geprägt war.

Ursprünglicher Rücktritt und spektakuläres Comeback

Es handelt sich bei diesem Schritt bereits um den zweiten Rücktritt von Wiley Maple aus dem internationalen Skisport. Zuvor hatte der US-Amerikaner seine Karriere im Jahr 2020 aufgrund schwerwiegender Rückenprobleme beendet. Nach einer dreijährigen Pause gelang ihm jedoch die bemerkenswerte Rückkehr in den Ski-Weltcup. Sein erstes Rennen nach dieser langen Pause feierte er im Jahr 2023 in Bormio. Dieser Ort war für ihn symbolisch bedeutsam, da er dort bereits sein letztes Rennen vor seinem ersten Karrierestopp bestritten hatte. Mit einem zwölften Platz erreichte Maple bei seiner Rückkehr in Bormio sofort das Aufmerksamkeit der Fachwelt und bewies, dass er trotz der Verletzungspause wieder auf hohem Niveau konkurrenzfähig ist.

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Finanzielle Realität und Kritik an den Einnahmen

Seit seiner Rückkehr hat sich Wiley Maple als Einzelkämpfer im Ski-Zirkus durchgeschlagen und seine Karriere finanziell kaum abgesichert. Um den Lebensunterhalt und die Kosten für den Sport zu decken, war er gezwungen, zusätzliche Tätigkeiten aufzunehmen. Dazu gehörten Fensterputzen, die Organisation von Spendenaktionen und der Verkauf selbst gemalter Bilder. Diese Notwendigkeit unterstreicht die prekäre wirtschaftliche Situation vieler Athleten, die nicht zu den absoluten Spitzenköpfen gehören. Die Diskrepanz zwischen der medialen Präsenz des Sports und den tatsächlichen Einnahmen der Teilnehmer trat in der vergangenen Saison besonders deutlich zutage. In Kitzbühel erreichte Maple im vergangenen Winter in der Abfahrt den 19. Platz.

Dieses Ergebnis war für Maple finanziell enttäuschend, da es nicht ausreichte, um nennenswerte Gewinne einzufahren. Er kritisierte scharf die Verteilung der Medienaufmerksamkeit und der daraus resultierenden finanziellen Vorteile. Zwar hätten angeblich 300 Millionen Menschen die Kitzbühel-Abfahrt verfolgt, was einer Zahl von 200 Millionen mehr als dem Super Bowl entspricht. Der schnellste Amerikaner an diesem Tag, ein Fahrer, der in den Top 20 der Welt zu finden ist, verdiente dafür lediglich 3.280,88 Dollar. Maple berichtete humorvoll, aber mit scharfer Note, dass er von diesem Geldregen immer noch keine Anzahlung für ein Haus leisten konnte. Die Summe deckte gerade einmal die Reisekosten zu dem österreichischen Ort. Diese Erkenntnis trug maßgeblich zu seiner Entscheidung bei, den Sport zu beenden, da die finanzielle Basis für einen langfristigen Verbleib im Weltcup fehlte.

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Emotionaler Abschied und Ausblick auf das letzte Rennen

Trotz der finanziellen Enttäuschungen und der harten Realität im Spitzensport zog Maple eine positive Bilanz seiner Leidenschaft. Er betonte, dass er beim Überqueren der Ziellinie in Kitzbühel zwei Dinge absolut sicher gewusst habe. Zum einen habe er einen riesigen Spaß am Sport gehabt. Zum anderen sei ihm bewusst gewesen, dass er diesen Sport schrecklich vermissen wird. Sein Posting endete mit emotionalen Abschiedsworten, die den inneren Konflikt zwischen Liebe zum Sport und der Notwendigkeit, realitätsorientiert zu leben, deutlich machen. Er schreibt, dass er gerade dann am Ende angekommen sei, wenn er das Gefühl hatte, noch einmal einen Gang höher schalten zu können.

Maple fasst seine Situation zusammen, indem er feststellt, dass sich die äußeren Umstände zwar verändert haben, die innere Dynamik aber gleich geblieben ist. Er beschreibt sich selbst als jemanden, der von außen nach innen blickt und immer wieder gegen dieselben strukturellen Hürden anrennt. Der Kampf, so urteilt er, war zwar aussichtslos, habe aber großen Spaß gemacht. In seinem letzten Statement zieht er ein klares Fazit: Liebe zum Sport reiche irgendwann nicht mehr aus, um die Karriere aufrechtzuerhalten. Mit seinem letzten Rennen in Beaver Creek am 4. Dezember 2026 beendet er nun endgültig eine Laufbahn, die von Härte, Kreativität und einer unerschütterlichen Leidenschaft für die Abfahrt geprägt war.