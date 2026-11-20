Genetische Tests bestätigen Wildkatzenfund im Bezirk Güssing. Niederösterreich gilt als Hochburg, während andere Arten wie Wolf und Fischotter ebenfalls zurückkehren.

Genetische Untersuchungen haben endgültig bestätigt, dass das Tier, das Ende September im Bezirk Güssing im Burgenland bei einem Wildunfall getötet wurde, tatsächlich eine Europäische Wildkatze ist. Dieser Fund rückt die extrem seltene Tierart wieder in das öffentliche Bewusstsein und löst bundesweit Aufsehen aus. Die Bestätigung ist von großer Bedeutung, da nun untersucht wird, ob sich diese scheue Art auch im Südburgenland dauerhaft angesiedelt hat. Bisher gab es in dieser Region nur vereinzelte, nicht gesicherte Sichtungen, die jedoch nicht genetisch verifiziert waren.

Merkmale zur Unterscheidung von Hauskatzen

Wildkatzen sind nach wie vor extrem selten und lassen sich nur mit geschultem Auge eindeutig von den verwandten Hauskatzen unterscheiden. Die tigerartigen Streifen sind bei Wildkatzen deutlich weniger stark ausgeprägt als bei ihren domestizierten Verwandten. Stattdessen geht die Fellfarbe der Wildkatze stärker ins Ockergelb-Braune über, was ihr ein charakteristisches Erscheinungsbild verleiht. Ein weiteres markantes Merkmal ist der buschige Schwanz, der mit schwarzen Ringen versehen ist. Diese Ringe sind auf der Oberseite des Schwanzes nicht miteinander verbunden, was sie optisch von denen der Hauskatzen abgrenzt.

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Niederösterreich als Hochburg der Wildkatzen

Während im Burgenland die Situation noch unklar ist, gibt es in Niederösterreich bereits zwei bekannte Vorkommen der Europäischen Wildkatze. Das Bundesland gilt daher als Österreichs Wildkatzen-Hochburg und bietet der Art einen stabilen Lebensraum. Diese Entwicklung steht im Einklang mit einer breiteren ökologischen Tendenz in der Region. Auch andere Tierarten, die zuvor als ausgestorben galten oder nur noch als verschollen betrachtet wurden, haben sich hierzulande wieder erfolgreich angesiedelt. Dazu gehören unter anderem der Wolf, der Fischotter und der Seeadler.

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Gründe für das historische Verschwinden der Arten

Die Rückkehr dieser markanten Raubtiere wirft die Frage auf, warum sie zuvor in unseren Breiten verschwunden sind. Historisch gesehen waren Wildkatzen, Wölfe, Fischotter und Seeadler früher weit verbreitet. Ihr Verschwinden war das Ergebnis von intensiver Jagd, Lebensraumzerstörung und der Fragmentierung ihrer natürlichen Habitate durch menschliche Siedlungs- und Landnutzungsflächen. Erst durch den Ausbau von Schutzgebieten, strengere Naturschutzgesetze und die Vernetzung von Lebensräumen haben diese Arten die Möglichkeit erhalten, langsam zurückzukehren.

Auswirkungen und künftige Perspektiven

Die genetische Bestätigung im Bezirk Güssing ist ein wichtiger Schritt für das Verständnis der Populationsdynamik in Österreich. Sollten sich die Wildkatzen tatsächlich im Südburgenland ansiedeln, würde dies den ökologischen Verbund zwischen den Populationen in Niederösterreich und den angrenzenden Gebieten stärken. Für Naturschutzbehörden bedeutet dies, dass die existingen Schutzmaßnahmen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden müssen. Die Überwachung der Bestände wird fortgesetzt, um sicherzustellen, dass sich die Art stabil entwickeln kann und Konflikte mit der Landwirtschaft minimiert werden.