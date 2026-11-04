Wildgänse am Neusiedler See: Jagdstatistik 2025 und Naturschutz

Im Jagdjahr 2025/2026 wurden rund 1.700 Wildgänse in Österreich erlegt. Die Zahlen steigen leicht, während Naturschützer den artgerechten Umgang am Neusiedler See betonen.

Im Herbst und Winter versammeln sich zahlreiche Tierarten rund um den Neusiedler See. Während einige Spezies dort bis zum Frühjahr verbleiben, ziehen andere weiter in den Süden. Zu den häufigen Besuchern zählen unter anderem die Graugans und die Blässgans. Die Graugans brütet teilweise auch in der unmittelbaren Region, während andere Vogelarten aus deutlich entfernten Herkunftsgebieten anreisen.

Jagdstatistik und Zahlenentwicklung

Tatsächlich werden Wildgänse in Österreich reguliert bejagt. Viele Menschen assoziieren die kalte Jahreszeit traditionell mit dem Gänsebraten zu Martini am 11. November. Diese kulinarische Tradition hat ihren Hintergrund in der Jagdpraxis. Die offizielle Statistik belegt, dass im Jagdjahr 2025/2026 rund 1.700 Wildgänse erlegt wurden. Dieser Wert stellt einen Anstieg von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar.

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Verhaltensforschung und Paarbindungen

Die biologischen Besonderheiten dieser Vögel sind Gegenstand intensiver Forschung. Viele Arten gehen langfristige, häufig lebenslange Paarbindungen ein. Der Familienzusammenhalt ist innerhalb der Gruppen ausgeprägt und stabil. Bereits der berühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat sich intensiv mit dem Sozialverhalten dieser Tiere beschäftigt. Seine Arbeiten prägten das Verständnis für die komplexen sozialen Strukturen der Gänse in der Wissenschaft.

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Beobachtung und artgerechter Umgang

Für den artgerechten Umgang mit den Tieren sind bestimmte Bedingungen ausschlaggebend. Die beste Zeit für Beobachtungen ist die Abenddämmerung. In diesem Zeitraum wechseln die Gänse zwischen ihren Schlafplätzen und ihren Futterflächen. Besucher halten dabei bitte ausreichend Abstand. Die Tiere sollten keinesfalls aufgescheucht werden, um den natürlichen Rhythmus nicht zu stören.

Quellen und weiterführende Informationen

Die genannten Daten beruhen auf offiziellen Angaben der Statistik Austria. Diese Veröffentlichung erfolgt im Rahmen einer entsprechenden Aussendung. Weitere Details zur Vogelbeobachtung und zum Schutz der Arten sind auf der Webseite www.naturbeobachtung.at einsehbar. Die dortigen Informationen dienen der Aufklärung über den richtigen Umgang in der Natur.