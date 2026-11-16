Wilderer tötet Gams in Scharnitz und entfernt Beweisstück

Polizei ermittelt wegen Wilderei in Scharnitz: Unbekannter erlegte Gams und entfernte Schulterblatt, um Schusswunden zu verbergen. Schaden hoch.

Eine schwere Tierquälerei und ein Verbrechen an der Natur haben in der Tirol er Gemeinde Scharnitz für Empörung und Ermittlungen gesorgt. Eine junge weibliche Gams wurde von einem unbekannten Täter gezielt erlegt, wobei dieser nicht nur das Leben des Tieres beendete, sondern auch systematisch Beweise vernichtete. Die Polizei bestätigt den Vorgang und geht von einer gezielten Wildtat aus, bei der menschliche Grausamkeit im Vordergrund stand.

Tathergang und Ermittlungszeitraum

Die Tat geschah im Bereich des Kalvarienbergs in Scharnitz. Nach den Angaben der Polizei muss der Vorfall zwischen Donnerstag, dem 12. November, um 7 Uhr, und Freitag, dem 13. November, um 7.30 Uhr, passiert sein. Dieser klare zeitliche Rahmen erlaubt den Fahndern, den Bewegungsraum des Täters einzugrenzen. Es handelte sich nicht um einen Unfall, sondern um eine gezielte Handlung, wie die Art der Verletzungen und das Verhalten nach der Tat zeigen.

Also read Mord in Perg: 35-Jähriger tötet Bruder (30) mit Messer

Der Täter verließ die Tötungsstelle nicht einfach, sondern aktivierte eine weitere Ebene der Straftat. Er schnitt den Kopf der Gams ab und entfernte das linke Schulterblatt, das von einem Schuss getroffen worden war. Während er diese spezifischen Körperteile mitnahm, ließ er den restlichen Tierkörper an der Stelle zurück. Dieses Vorgehen deutet auf eine hohe Kaliber- und Zielgenauigkeit des Unbekannten hin, der sein Ziel mit Präzision ausschaltete.

Verdacht auf Beweisvernichtung

Die Polizei äußert den dringenden Verdacht, dass das Entfernen des Schulterblatts nicht nur aus Gier nach Trophäen geschah, sondern strategisch motiviert war. Durch die Abtrennung des geschossenen Knochenteils sollten mögliche Geschossreste und damit wichtige Beweisspuren für die Strafverfolgungsbehörden unzugänglich gemacht werden. Dieser Akt der Beweisvernichtung erschwert die Rückverfolgung der Waffe und des Täters erheblich.

Advertisement

In der Forensik können aus Knochenstücken und Metallresten oft präzise Rückschlüsse auf das verwendete Kaliber und die Schussdistanz gezogen werden. Indem der Täter dieses Teil entfernte, versuchte er, diese technische Spurensicherung zu vereiteln. Die Polizei betrachtet diesen Umstand als erschwerendes Merkmal und intensiviert ihre Suche nach dem Wilderer entsprechend.

Finanzielle Folgen für den Jäger

Die betroffenen Eigenjäger in der Region leiden unter erheblichen finanziellen und symbolischen Einbußen. Der Sachschaden für die betroffene Eigenjagd beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Dieser Wert entspricht zwar nicht dem Marktwert der Gams allein, sondern beinhaltet auch den Verlust des Jagdgrundstücks und das gestörte ökologische Gleichgewicht im eigenen Revier.

Für Jäger und Landwirte, die ihre Eigenjagd betreiben, stellt dies einen direkten Angriff auf ihre wirtschaftliche Grundlage dar. Der Verlust eines Tieres kann die Population in kleinen Revieren nachhaltig beeinflussen. Zudem untergräbt solche Wilderei das Vertrauen in die Rechtsdurchsetzung und die Sicherheit des eigenen Grundbesitzes.

Status der Fahndung

Die Polizei Tirol hat die Fahndung nach dem Wilderer bereits aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. anyone, who Hinweise auf das Geschehen in der Nacht vom 12. auf den 13. November am Kalvarienberg hat, wird aufgefordert, sich bei den Behörden zu melden. Die Suche konzentriert sich auf den unmittelbaren Tathergang und mögliche Fahrspuren in der Bergregion.

Advertisement

Die Ermittler prüfen auch die Möglichkeit, dass der Täter das entferntes Schulterblatt als Trophäe behält. In solchen Fällen lassen sich die Beweismittel später oft über den Schwarzmarkt oder private Sammlungen zurückverfolgen, sollte der Täter nicht auffliegen. Die Kombination aus technischer Spurensuche und menschlichen Zeugenaussagen soll nun den Durchbruch in der Sache bringen.