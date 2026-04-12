WIFO und IHS senken Konjunkturprognosen: Finanzministerium unter Zugzwang

WIFO und IHS haben ihre Konjunkturprognosen für 2026 deutlich gesenkt, was das Finanzministerium vor Herausforderungen bei der Erstellung des Doppelbudgets 2027/28 stellt. Experten äußern Kritik an den Sparplänen und fordern tiefgreifendere Reformen, insbesondere im Pensionsbereich.

Das Wirtschaft sforschungsinstitut (WIFO) und das Institut für Höhere Studien (IHS) haben am Freitag ihre Konjunkturprognose n für 2026 deutlich nach unten korrigiert. Diese Entwicklung ist von besonderer Relevanz, da das Finanzministerium die aktuellen Daten als Grundlage für die Erstellung des Doppelbudget s 2027/28 heranzieht. Die Korrektur der Prognosen stellt keine gute Nachricht dar, wie der WIFO-Chef betont.

Er wies darauf hin, dass sich solche Veränderungen in absehbarer Zeit auf die Preise auswirken könnten. Ein Ökonom warnte davor, dass sich die Preise kurzfristig nach oben entwickeln könnten, und empfahl, bereits jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Die Experten äußerten sich kritisch zu den Sparplänen der Regierung. Die vom Finanzminister angekündigten zusätzlichen Einsparungen von zwei Milliarden Euro wurden als unzureichend bezeichnet. Als realistischer wurden Einsparungen in Höhe von drei bis vier Milliarden Euro erachtet. Es wurden Ansatzpunkte für Einsparungen in verschiedenen Bereichen identifiziert, darunter die nicht gesetzlich fixierten Pensionserhöhungen, bei denen sich potenziell 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro einsparen ließen. Der Experte forderte mehr Mut und Flexibilität bei der Budgetgestaltung und wies darauf hin, dass es kontraproduktiv wäre, auf die Präsentation der Prognosen zu warten. Das Doppelbudget an sich wurde als sinnvoll bewertet, jedoch sollte es ambitionierter ausfallen, insbesondere angesichts der leichten wirtschaftlichen Erholung. Angesichts der jüngsten Entwicklungen sprach der WIFO-Chef von einer neuen, unangenehmen Normalität. Die Wirtschaft habe sich deutlich volatiler entwickelt, was unter anderem auf Zollpolitik und die Schwächung internationaler Institutionen wie der WTO zurückzuführen sei. Dies stelle ein besonderes Problem für eine exportorientierte Volkswirtschaft wie Österreich dar. Die aktuellen Rahmenbedingungen unterschieden sich deutlich von der Situation vor 2015, weshalb die Wirtschaftspolitik angepasst und vorsichtiger agieren müsse, beispielsweise in Bezug auf die Staatsverschuldung. Ein großes Versäumnis wurde auf europäischer Ebene festgestellt. Der Binnenmarkt, der als größtes Schutzschild gilt, habe in wichtigen Bereichen wie dem gemeinsamen Energiemarkt und der Pharmaindustrie zu wenig Fortschritte gemacht. Es gebe zwar viele Diskussionen, aber wenig konkrete Umsetzung. Bei den Einsparungen müssten letztendlich alle Akteure einen Beitrag leisten. Neben den Pensionen und Sozialleistungen wurden auch Parteiförderungen als mögliche Ansatzpunkte genannt. Langfristig führe kein Weg an einer strukturellen Pensionsreform vorbei. Es wurde darauf hingewiesen, dass das tatsächliche Pensionsantrittsalter nicht dauerhaft bei 65 Jahren bleiben könne, wenn die Lebenserwartung weiter steigt. Es wurde vorgeschlagen, dass bei einer Verlängerung der Lebenserwartung um ein Jahr, die Arbeitszeit um ein halbes Jahr verlängert und die Pensionszeit um ein halbes Jahr reduziert werden sollte. Gleichzeitig müsse auch die gesunde Lebenserwartung verbessert werden. Die Experten betonten die Notwendigkeit von Anpassungen und Reformen, um die langfristige wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten





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