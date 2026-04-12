Wifo-Chef Felbermayr fordert mehr Sparsamkeit und Flexibilität im Budget

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr mahnt die österreichische Regierung zu größeren Sparanstrengungen und mehr Flexibilität im kommenden Doppelbudget. Er kritisiert insbesondere die geplanten Einsparungen und schlägt Kürzungen bei Pensionen und der Parteienförderung vor.

Wifo -Chef Gabriel Felbermayr hat die österreichische Regierung in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag dazu aufgerufen, beim kommenden Doppelbudget ambitioniertere Sparmaßnahmen zu ergreifen. Anstatt der geplanten zwei Milliarden Euro sollten deutlich größere Einsparungen angestrebt werden, so Felbermayr, der seine Empfehlung direkt an den Finanzminister richtete.

Ein Doppelbudget sei grundsätzlich ein geeignetes Instrument, doch angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten sei eine flexible Handhabung unerlässlich. Der Wifo-Chef betonte die Notwendigkeit, das Budget an die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen anzupassen und bereit zu sein, gegebenenfalls kurzfristig reagieren zu können. Felbermayr unterstrich die Dringlichkeit, die österreichische Wirtschaft auf eine solide Basis zu stellen, um zukünftigen Herausforderungen besser begegnen zu können. Er warnte vor einer Fortsetzung der bisherigen Sparpolitik, die seiner Ansicht nach nicht ausreicht, um die notwendigen strukturellen Veränderungen herbeizuführen.\Felbermayrs konkrete Sparvorschläge zielten in erster Linie auf den Bereich der Pensionen ab. Er wies darauf hin, dass die Renten seit 2019 um 1,7 Milliarden Euro stärker erhöht worden seien, als es die Notwendigkeit geboten hätte. Würde man diese übermäßige Erhöhung korrigieren, hätte man bereits einen erheblichen Teil der angekündigten Sparziele erreicht. Felbermayr räumte zwar ein, dass eine Sanierung des Budgets nicht auf Kosten der Pensionäre erfolgen dürfe, deutete aber gleichzeitig an, dass gewisse Anpassungen bei künftigen Rentenansprüchen durchaus denkbar seien. So sollte beispielsweise die finanzielle Attraktivität des vorzeitigen Renteneintritts reduziert werden, um Anreize für ein längeres Arbeitsleben zu schaffen. Ein weiterer, möglicherweise kontroverser Vorschlag des Wifo-Chefs betraf die Parteienförderung. Felbermayr kritisierte die im Vergleich zu anderen Ländern deutlich höheren Fördergelder und forderte eine Anpassung. Er argumentierte, dass in Zeiten knapper öffentlicher Mittel alle Bereiche einen Beitrag leisten müssten, um das Gesamtziel der Haushaltskonsolidierung zu erreichen. Generell sprach sich Felbermayr für eine zielgerichtete Verteilung von Sozialleistungen und Förderungen aus, anstatt diese nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen. Er warnte vor den potenziellen negativen Auswirkungen vermögensbezogener Steuern, insbesondere einer allgemeinen Vermögenssteuer. Eine solche Steuer, so Felbermayr, berge die Gefahr, dass letztendlich der Mittelstand belastet werde, während die wirklich wohlhabenden Bürger Möglichkeiten zur Steuervermeidung fänden. Die Spritpreisbremse bewertete Felbermayr als grundsätzlich klug, da sie das Budget nicht zusätzlich belaste und dämpfend auf die Inflation wirke. Allerdings hätte man die Einnahmen auch für andere wirtschaftspolitische Maßnahmen verwenden können, etwa im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Zudem hätte ein Verzicht auf die Preisbremse zu gewünschten Verhaltensänderungen, wie dem verstärkten Umstieg auf Elektromobilität oder spritsparendes Fahren, führen können.\In einem umfassenderen Ausblick auf die wirtschaftliche Lage sieht Felbermayr die Weltwirtschaft in einer „neuen unangenehmen Normalität“. Diese sei durch eine Abfolge von Krisen geprägt, angefangen von der Corona-Pandemie über den Ukraine-Krieg bis hin zu den aktuellen Spannungen im Iran. Die traditionellen, verlässlichen Systeme der Zollpolitik seien durch die Handlungen von Donald Trump grundlegend zerstört worden, was insbesondere die Exportwirtschaft Österreichs belaste. Felbermayr bedauerte, dass aus den vergangenen Krisen zu wenig gelernt wurde. Statt einer Diversifizierung der Abhängigkeiten habe man lediglich eine Verlagerung vorgenommen, beispielsweise vom russischen Pipeline-Gas zum Flüssiggas aus den USA. Um die Auswirkungen dieser neuen Normalität abzumildern, betonte Felbermayr die Notwendigkeit, den europäischen Binnenmarkt weiter auszubauen und bestehende Barrieren abzubauen, um einen gemeinsamen Energiemarkt zu schaffen. Felbermayr unterstrich die Bedeutung einer robusten europäischen Wirtschaft, die in der Lage ist, auf globale Schocks angemessen zu reagieren. Die Schaffung eines stabilen wirtschaftlichen Umfelds in Europa sei entscheidend, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Einflüssen zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaften zu stärken





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