Wiens Samtpfoten im Rampenlicht: Janina Lebiszczaks neues Buch porträtiert die "öffentlichen" Katzen der Hauptstadt

Ein neues Buch von Janina Lebiszczak erkundet die verborgene Welt der "öffentlichen" Katzen in Wien, geordnet nach den 23 Bezirken. Es erzählt humorvolle und berührende Geschichten über lokale Katzenstars, Streuner und besondere Samtpfoten, die die Stadt aus einer neuen Perspektive zeigen.

In ihrem neuesten Buch 'Miezen im Mezzanin. Ein Wiener Stadtporträt in 23 Katzen' nimmt Janina Lebiszczak die Leser mit auf eine Entdeckungsreise durch die 'öffentlichen' Katzen der Hauptstadt. Österreichs Metropole beherbergt schätzungsweise 225.000 Katzen, mehr als jedes andere Haustier, und doch sind es oft die freiheitsliebenden Streuner und lokalen Samtpfoten, die das Stadtbild prägen und den Menschen auf unerwartete Weise begegnen. Gemeinsam mit Fotograf Leander Höfler streifte die Autorin durch die 23 Wiener Bezirke, auf der Suche nach diesen besonderen Vierbeinern. Das Buch, erschienen im Molden Verlag und zum Preis von 25 Euro erhältlich, präsentiert eine facettenreiche Sammlung von Geschichten – mal amüsant, mal berührend, immer informativ. Es sind Porträts von bekannten lokalen Katzenstars, von unbeachteten Streunern, die ihre eigenen Reviere bewohnen, von Samtpfoten, die als Therapiekünstler fungieren, und von jenen, die auf unerklärliche Weise verschwunden sind.

Lebiszczak, selbst eine passionierte Katzenliebhaberin, beschreibt ihre Faszination für die unabhängige und doch anhängliche Natur von Katzen: 'Ich liebe die Mischung aus Freiheit und Anhänglichkeit – Katzen sind kleine Hausschamanen.' Sie offenbart, dass ihre eigene Liebe zu Katzen erst spät im Leben erwachte, ausgelöst durch die Ankunft von 'Wagner', einem Findelkind, das sie aus einem Mistkübel rettete. Nach 'Wagners' Tod lebt nun 'Flauschi' bei ihr, deren Persönlichkeit laut Lebiszczak 'durchaus ausreichend' sei. Lebiszczak verzichtet bewusst darauf, reine Stubentiger zu porträtieren. Stattdessen konzentriert sie sich auf Tiere, die integraler Bestandteil des öffentlichen Lebens sind: Ladenkatzen, die den Geschäftsalltag bereichern, Stallkatzen, die mit Pferden leben, freiheitsliebende Streuner und sogar inoffizielle Bürochefs.

Durch diese Porträts zeigt die Autorin, wie Katzen Menschen auf eine einzigartige Weise verbinden, soziale Grenzen überwinden und das Wesen Wiens widerspiegeln – eine Stadt, die sich manchmal eigenwillig, manchmal etwas mürrisch, aber stets mit viel Charme präsentiert. Ein Beispiel hierfür ist die Katze 'Baby' im vierten Bezirk. Diese weiß gefleckte Katze ist im Karolinenviertel eine wahre Berühmtheit und bewegt sich selbstbewusst durch das Grätzl, als sei sie die 'Hausmeisterin des Gemeindebaus'. Sie kennt fast jeden Bewohner und wird von vielen beobachtet und geliebt. Babys Geschichte begann dramatisch, als sie als junges Kätzchen ausgesetzt und von Jenny gerettet wurde. Trotz ihrer Vergangenheit ist sie heute eine abenteuerlustige Freigängerin, die Bäume erklimmt, Spaziergänge an der Leine genießt und sogar auf den Schultern ihrer menschlichen Begleiter durch das Viertel getragen wird. Für Jenny und Max ist 'Baby' längst ein vollwertiges Mitglied ihrer ungewöhnlichen 'Dreierkonstellation'.

Ein ganz anderes Leben führt eine Katze ohne offiziellen Namen am Zentralverschiebebahnhof Kledering in Favoriten. Seit Jahren streift sie dort zwischen Schienen und Rangierloks umher und wird von den Eisenbahnern liebevoll 'Katze', 'Murli', 'Chefin' oder 'Bärli' genannt. Sie ist ein fester und geschätzter Bestandteil ihres Arbeitsalltags. Diese 'Gleiskatze' hat sich ihren Platz in der rauen Umgebung des Güterbahnhofs hart erarbeitet. Sie patrouilliert auf dem riesigen Gelände, jagt Mäuse und Ratten und sorgt dabei ganz nebenbei für gute Stimmung im Team. Für die Mitarbeiter ist sie mehr als nur ein Tier; sie ist ein Maskottchen, das sogar Menschen miteinander ins Gespräch bringt, die sonst kaum miteinander reden.

In Meidling gehört der Alltag eines Installateurbetriebs einer Katze namens 'Bulut'. Der stattliche Siamkater begleitet jeden Morgen den Arbeitsbeginn und bewegt sich selbstverständlich zwischen Büro, Gehsteig und Park. Sein Name, der auf Türkisch 'Wolke' bedeutet, passt zu seiner Herkunft: 'Bulut' kam ursprünglich über einen Monteur zur Firma und blieb dort schließlich. Heute ist er ein fester Bestandteil der Werkstatt und sorgt laut den Mitarbeitern für eine verbesserte Stimmung im Büro. Mit seinem karierten Mascherl und einem Namensschild ist er im Grätzel längst bekannt und erfreut sich großer Beliebtheit bei seinen Fans.

Selbst im Tiergarten Schönbrunn finden Katzen ihren Platz, wenn auch inoffiziell. 'Frida' und 'Pablo' streifen nachts rund um das Elefantenhaus durch den Zoo und erfüllen eine wichtige Aufgabe: Sie halten Mäuse und andere Schädlinge in Schach. Seit mehreren Jahren sind sie Teil des nächtlichen Lebens des Zoos. Trotz ihres unabhängigen Lebens betrachtet Tierpflegerin Jenny sie längst als Kollegen – eigenständig, aber gleichzeitig verschmust und vertraut. Mit Humor, scharfer Beobachtungsgabe und viel Liebe zum Detail enthüllt Janina Lebiszczak, dass Wien auch auf Samtpfoten entdeckt werden kann. Dieses Buch ist ein ungewöhnliches und charmantes Porträt der Donaumetropole, das sowohl Katzenliebhaber als auch jene anspricht, die einen neuen Blick auf die Stadt gewinnen möchten.





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