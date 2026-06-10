Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zieht zum ersten Jahrestag der Koalition mit den Neos eine positive Zwischenbilanz. 41 Prozent des Regierungsprogramms seien bereits umgesetzt oder in Arbeit. Schwerpunkte liegen in leistbarem Wohnen, Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Wirtschaft. Wien verzeichnete 2025 20 Millionen Touristenächte und ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent.

Wien s Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ ) hat zum ersten Jahrestag der rot-pinken Koalition mit den Neos eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die zweite Regierung aus SPÖ und Neos ist seit einem Jahr im Amt und laut Ludwig sind bereits 41 Prozent des vereinbarten Regierungsprogramm s umgesetzt oder in Arbeit.

Das entspricht mehr als 420 Projekten. Die Schwerpunkte der Stadtregierung liegen demnach in den Bereichen leistbares Wohnen, Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und Wirtschaft. Als konkrete Erfolge werden unter anderem die Übergabe der 2000. Wohnung im Rahmen des Programms Gemeindebau NEU genannt, der Bau von weiteren 1000 Wohnungen, der Ausbau erneuerbarer Energien mit über 18000 Photovoltaikanlagen, neue Gesundheitszentren, zusätzliche Pflegeangebote, das Jugendcollege mit jährlich 4000 Ausbildungsplätzen sowie Investitionen in Kultur- und Sporteinrichtungen.

Wirtschaftlich sieht sich Wien auf Kurs: Für 2025 wurden 20 Millionen Nächtigungen im Tourismus verzeichnet und ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent verzeichnet. Ludwig betont, dass Wien trotz schwieriger Rahmenbedingungen Defizit und Schuldenstand deutlich unter den ursprünglichen Prognosen halten konnte und somit eine lebenswerte Stadt bleibe, in der sozialer Zusammenhalt großgeschrieben wird. Die Bilanz zeige, dass wirtschaftliche Stärke, soziale Sicherheit und ökologische Verantwortung kein Widerspruch seien.

Die positive Bewertung der Regierungsarbeit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem andere Bundesländer stärker unter der wirtschaftlichen Krise leiden. Wien profitiert demnach von seiner Stärke in Zukunftsbranchen und im Tourismus. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Stadt verantwortungsvoll wirtschaftet und gleichzeitig in zentrale Zukunftsthemen investiert. Das Regierungsprogramm sieht eine konsequente Weiterentwicklung des Wiener Weges vor, der soziale Sicherheit mit ökologischer Verantwortung verbindet.

Die bereits umgesetzten Maßnahmen sollen die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener nachhaltig verbessern. Insgesamt unterstreicht die Bilanz das Selbstverständnis der rot-pinken Koalition, eine ausgewogene Politik zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Zielen zu verfolgen. Mit den genannten Projekten und Investitionen will die Stadtregigung zeigen, dass Wien auch in herausfordernden Zeiten seine Werte bewahrt und zugleich Zukunftsperspektiven schafft. Die 41-prozentige Umsetzungsrate des Regierungsprogramms wird als Beleg für die Handlungsfähigkeit der Koalition gewertet.

Die Darstellung betont die Kontinuität und Stabilität Wiens als lebenswerte Metropole, die sowohl ihren sozialen Auftrag erfüllt als auch wirtschaftlich wächst





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