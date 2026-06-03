Wiens Planungsdirektor: Mehr Menschen auf gleicher Fläche, aber mehr Luft dazwischen

Wiens Planungsdirektor hat in einem Fernsehauftritt erklärt, dass es möglich sei, eine halbe Million mehr Einwohner in Wien unterzubringen, ohne zusätzliche Stadterweiterungsgebiete auszuweisen. Er argumentierte mit der Möglichkeit, dass Bauprojekte während Hitzeperioden in der Nacht gut von kühler Luft durchströmt werden können. Ein Laie sieht jedoch Probleme mit der Verdichtung der Stadt, da Restflächen zwischen den Betonblöcken zu eng sind und keine Luft mehr zum Strömen oder Fluten gibt.

Ganz ohne Zweifel wär die Behauptung übertrieben, dass TV-Geräte längst zu nichts mehr nütze seien. Gewiss, die Hauptfunktion vergangener Tage, die als Abstellfläche für Blumentöpfe, ist aufgrund geänderter Bau formen auf alle Zeit verloren; allein, zur Präsentation von Urlaubsfotos, für Shooter-Spiele, vielleicht auch, um ein virtuelles Kaminfeuer an die Wohnzimmerwand zu zaubern, haben die einschlägigen Apparaturen noch immer ihren Wert.

Ja manchmal kann es sogar ertragreich sein, sich ihrer eigentlichen Funktion zu besinnen: etwa wenn Wiens Planungsdirektor einen Fernsehauftritt hat. Solches begab sich neulich am frühen ORF-Abend, bei "Wien heute". Da sollte "Wiener Stadtplanung vor Herausforderungen" dargestellt sein, und wer angesichts so ungefährer Allerweltsthemenstellung adäquat ungefähren Allerweltsgesprächsinhalt erwartete, wurde von den dazugehörigen sieben Interviewminuten mutmaßlich nicht enttäuscht.

Interessant immerhin, was da laut hiesiger Planungsdirektorenschaft problemlos unter einen Planungshut zu bringen sei: Eine halbe Million Einwohner mehr wäre in Wien "locker" unterzubringen, das erstaunlicherweise ohne Ausweisung zusätzlicher Stadterweiterungsgebiete – und bei gleichzeitiger Bedachtnahme darauf, dass Bauprojekte "während Hitzeperioden in der Nacht gut von kühler Luft durchströmt werden können". Mehr Menschen auf gleichbleibender Fläche – und dennoch viel, ja womöglich mehr Luft dazwischen: Wie mag man sich derlei Quadratur des Verdichtungskreises realiter vorzustellen haben?

Eine Ahnung davon liefert ein Besuch auf einem der aktuellen Bauplätze der Stadt, dem Donaufeld. Dort ist das erste Baulos auf Dachgleiche hochgeschossen, und je nun, was soll ich sagen: Wie viel da wo dereinst an frischen Winden strömen soll, ist aufs Erste nicht ganz einfach zu ermessen angesichts all der engen Schlufe, Schluchten, Klammen, die als Restflächen zwischen den Betonblöcken Zugang und Passage mehr schlecht als recht gewähren, keine Idee vom Strömen oder Fluten.

Freilich, dieser Befund des Laien wird wohl mangelnder Vorstellungskraft anzulasten sein. Denn schließlich: Wer, wenn nicht Wiens Planungsdirektor, wird es besser wissen





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