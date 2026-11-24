Wien investiert 2,77 Milliarden Euro in klimafreundliche Mobilität und Gebäude. Der Vienna Green Economy Report offenbart massive Einsparungen von CO2 und neue Arbeitsplätze durch den Wandel.

Die Stadt Wien setzt bei den Maßnahmen zum Klimaschutz deutliche Zeichen und mobilisiert dafür beträchtliche finanzielle Mittel. Bürgermeister Michael Ludwig und die Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, stellten am Dienstag im Wien er Rathaus den neuen "Vienna Green Economy Report" vor. Der Fokus des aktuellen Jahresberichts liegt schwerpunktmäßig auf der klimafreundlichen Mobilität und deren wirtschaftlichen Folgen für die Hauptstadt.

Massive Investitionen in grüne Infrastruktur

Die im Report untersuchten Finanzströme sind beeindruckend hoch. Insgesamt wurden 2,77 Milliarden Euro an Investitionen in die Bereiche Mobilität, Energieversorgung und Gebäude saniert detailliert analysiert. Die wirtschaftskammerinternen Berechnungen zeigen, dass diese Kapitalflüsse der Wiener Wirtschaft rund 1,075 Milliarden Euro an Wertschöpfung bringen. Der direkte Beschäftigungseffekt beläuft sich auf 10.275 neu geschaffene oder gesicherte Arbeitsplätze.

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Parallel dazu wird die Umweltbilanz deutlich verbessert. Die durch diese Investitionen erzielte CO2-Einsparung liegt bei rund 904.000 Tonnen. Dies unterstreicht die Effektivität der gewählten Strategie, große Summen in nachhaltige Technologien zu stecken, um sowohl die Wirtschaft zu ankurbeln als auch die Klimaziele der Stadt zu erreichen.

Fokus auf Elektromobilität und Ladenetz

Ein wesentlicher Teil der Investitionen fließt direkt in die Elektromobilität. Allein in neu zugelassene Elektro-Pkw flossen im Jahr 2025 in Wien rund 661 Millionen Euro. Für E-Lkw wurden weitere 133 Millionen Euro ausgegeben. Zusammen gerechnet ergibt diese Entwicklung laut Report eine direkte CO2-Einsparung von rund 26.500 Tonnen. Diese Zahlen belegen den starken Shift weg von Verbrennungsmotoren hin zu elektrischen Antrieben.

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Neben den Fahrzeugen wächst auch die notwendige Infrastruktur. Das Ladenetz in der Bundeshauptstadt expandiert zügig. Bereits im Sommer 2026 sollen in Wien rund 4.400 öffentlich zugängliche Ladestellen zur Verfügung stehen. Diese Expansion ist entscheidend, um die Reichweitenangst bei Nutzern zu nehmen und die Akzeptanz für E-Fahrzeuge weiter zu erhöhen.

Wirtschaftskammer fordert Rahmenbedingungen

Die Wirtschaftskammer Wien betont die Dringlichkeit, den aktuellen Trend in der E-Mobilität durch passende politische und administrative Strukturen zu stützen. Margarete Kriz-Zwittkovits erklärte, dass die E-Mobilität längst im betrieblichen Alltag angekommen sei. Für die Unternehmen seien nun die richtigen Rahmenbedingungen unabdingbar, um den Umstieg erfolgreich zu gestalten.

Zu den wichtigsten Anforderungen zählen geeignete Ladestellen an firmeneigenen Standorten, mehr Planungssicherheit bei der Regulierung sowie eine größere Auswahl an Elektrofahrzeugen, die speziell auf die Bedürfnisse von Betrieben zugeschnitten sind. Nur durch diese gezielte Unterstützung kann die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gewahrt werden.

Projekt Zero Emission Transport

Besonders in der Inneren Stadt und der Leopoldstadt ist der Wandel bereits konkret spürbar. Im Rahmen des Projekts "Zero Emission Transport" stellen 50 Unternehmen ihre Fahrten in diesen beiden Bezirken freiwillig auf emissionsfreie Fahrzeuge um. Dieser lokale Pilotversuch zeigt, dass eine deutliche Reduktion von Schadstoffen im Stadtzentrum machbar ist.

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Seit dem Start des Projekts im Juni 2024 sind dabei knapp 5,1 Millionen Kilometer zurückgelegt worden. Die Umweltbilanz dieses Vorhabens ist positiv: Es wurde eine Einsparung von knapp 2.000 Tonnen CO2-Äquivalenten sowie mehr als einer Tonne Stickoxiden erreicht. Dies belegt das Potenzial für lokale, kleinteilige Maßnahmen.

Gebäudesanierung und langfristige Ziele

Nicht nur im Verkehrssektor, sondern auch abseits des Straßentransports steckt enormes wirtschaftliches Potenzial im Klimaschutz. Die untersuchten Gebäudesanierungen stehen für Investitionen von 1,84 Milliarden Euro. Allein durch diese Maßnahmen im Bausektor wird eine errechnete CO2-Einsparung von rund 860.000 Tonnen erzielt.

Die langfristige Vision der Stadt Wien geht noch weiter. Bis 2050 sollen 85 Prozent aller Wege in Wien zu Fuß, mit dem Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Diese Ambition erfordert eine kontinuierliche Anpassung der Infrastruktur und der politischen Weichenstellungen in den kommenden Jahrzehnten.