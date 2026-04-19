Austria Wien verliert klar gegen Salzburg, Rapid kommt in Hartberg nicht über ein Remis hinaus. Die Wiener Vereine nähern sich einer weiteren Saison ohne Titel. Derweil kämpft der WAC gegen den Abstieg und St. Pölten verpasst Aufstiegschance in der zweiten Liga. Der Tod von Alexander Manninger überschattet den Spieltag.

Österreichs Fußball steht vor einer weiteren titellosen Saison. In der 27. Runde der Bundesliga musste sich Austria Wien gegen RB Salzburg mit 1:3 geschlagen geben, während Rapid Wien in Hartberg nicht über ein mageres 2:2 hinauskam. Diese Ergebnisse besiegeln wohl das Schicksal der Wiener Vereine im Titelkampf und lassen die Fans mit Ernüchterung zurück.

Die Austria Wien zeigte gegen Salzburg eine enttäuschende Leistung und bleibt auch nach dreizehn Heimspielen gegen die Salzburger ohne Sieg in dieser Meistergruppe. RB Salzburg hingegen konnte mit diesem Erfolg Selbstbestätigung tanken und wittert nach zwei Siegen in der Meistergruppe seine letzte Chance auf den Titel. Tore für die Bullen erzielten Alajbegovic, Konate und Onisiwo. Die beiden direkten Duelle zwischen Austria und Salzburg stehen noch aus, bevor die Salzburger auf Rapid treffen.

Ähnlich ergeht es dem SK Rapid Wien. Trotz aller Bemühungen in Hartberg gelang es den Grün-Weißen nur selten, die von Trainer Manfred Schmid defensiv eingestellte Mannschaft zu überwinden. Den Wienern fehlten auch in dieser Partie die entscheidenden zündenden Ideen und präzisen Pässe. Das 2:2, bei dem Bolla und Dahl für den SCR trafen, war letztlich das Maximum der Ausbeute. Rapid liegt nun auf dem vierten Tabellenplatz, und die ohnehin minimale Hoffnung auf den ersten Titel seit 2008 scheint nach dieser Runde für die Wiener Vereine endgültig erloschen zu sein. Dies bedeutet, dass der Wiener Fußball bereits die achte Saison in Folge ohne einen Meistertitel abschließen würde.

Die Erkenntnis ist ernüchternd, aber nicht überraschend: Die Wiener Klubs scheinen ihren Zenit überschritten zu haben und können im Kampf um die Meisterschaft nicht mehr entscheidend mitreden. Während die Spitzenvereine in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga, wie Blau-Weiß Linz und die WSG Tirol, durch Unentschieden ihre Position festigen konnten, müssen andere um ihre Zukunft bangen.

Besonders alarmierend sind die Entwicklungen beim Tabellenvorletzten WAC. Ein Jahr nach dem Cupsieg und dem knapp verpassten Meistertitel ist die Abstiegsgefahr nach vierzehn Jahren in der höchsten Spielklasse nun akut. Die Wolfsberger sind seit elf Spielen sieglos und konnten auch unter dem neuen Trainer Thomas Silberberger keine Trendwende einleiten. Nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Blau-Weiß Linz lassen die Alarmglocken schrillen.

Auch in der zweiten Liga mussten die ambitionierten Niederösterreicher von St. Pölten einen Rückschlag hinnehmen. Zum Abschluss der 26. Runde reichte es gegen den FC Liefering nur zu einem 0:0. Damit liegen sie nun mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Austria Lustenau auf dem zweiten Platz. Die bittere Niederlage in der Vorwoche gegen genau diesen Konkurrenten mit 0:3 wiegt schwer.

Die Nachricht vom tragischen Tod des ehemaligen österreichischen Torhüters Alexander Manninger, der bei einem Autounfall ums Leben kam, überschattete zudem den Spieltag. RB Salzburg gedachte dem verstorbenen Keeper mit Trauerflor und feierte den Sieg über Austria Wien, eine Leistung, die in dieser von Rückschlägen geprägten Saison Balsam auf die Seele der Salzburger war.

Die diesjährige Saison scheint für den österreichischen Fußball generell wenig Glanz zu bieten, abgesehen von den Ausnahmen. Die Dominanz einzelner Vereine und die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der anderen lassen die Liga im internationalen Vergleich hinterherhinken. Es bleibt zu hoffen, dass die Vereine aus der Hauptstadt ihre Lehren ziehen und in der kommenden Saison wieder eine größere Rolle im Titelkampf spielen können.





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