Wiens Erzbischof Grünwidl reist zu Papst Leo XIV. nach Rom

Der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl wird in Kürze Papst Leo XIV. zu einer Privataudienz im Vatikan treffen. Im Fokus der Gespräche stehen die Zukunft der Kirche in Österreich, Strukturveränderungen und der interreligiöse Dialog.

Wien – Ein bedeutender Termin steht für Erzbischof Josef Grünwidl bevor: Nur wenige Wochen nach Amtsantritt reist er nach Rom, um Papst Leo XIV. zu einer Privataudienz zu begegnen.

Dieses Treffen, das in weniger als 100 Tagen nach seiner Einführung stattfindet, wird als ein wichtiger Schritt für den neuen Kirchenführer gewertet. Grünwidl äußerte sich gegenüber der Presse zu seinen Erwartungen und Plänen für die Reise. Er wird nicht nur den Papst treffen, sondern auch die verschiedenen Dikasterien des Vatikans besuchen, um sich vorzustellen und dringende Themen anzusprechen, die einer Diskussion bedürfen. Im Mittelpunkt der Gespräche mit dem Papst werden zentrale Zukunftsfragen der Kirche stehen.

Grünwidl möchte Leo XIV. einen umfassenden Bericht über die Situation der Kirche in Österreich und insbesondere in der Erzdiözese Wien liefern. Dabei soll es um Veränderungen, Strukturreformen und die sich wandelnde Gestalt der Kirche gehen. Er betont die Bedeutung der Ökumene und des interreligiösen Dialogs, wobei er die positive Ausgangslage in Österreich hervorhebt. Das bevorstehende Treffen ist besonders bedeutsam, da es das erste echte Gespräch zwischen Grünwidl und Papst Leo XIV. sein wird.

Zwar hatten sich die beiden bereits im vergangenen Jahr in Wien kurz getroffen, als Grünwidl noch als apostolischer Administrator fungierte und Leo XIV. noch als Kardinal Robert Francis Prevost bekannt war, doch dieser Kontakt war eher flüchtig. Grünwidl freut sich nun auf die Gelegenheit, sich ausführlich mit dem Papst auszutauschen und seine persönlichen Eindrücke zu teilen.

Er deutet an, dass er einige konkrete Anliegen und Bitten mit nach Rom nehmen wird, hält sich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch über die Details im Unklaren. Die rasche Zusage für eine Privataudienz überrascht Grünwidl selbst. Er erklärt, dass es üblich sei, sich nach der Bischofsweihe beim Papst anzukündigen, doch die Geschwindigkeit, mit der die Audienz bewilligt wurde, habe ihn positiv überrascht. Er betrachtet diese Begegnung als einen Höhepunkt in seinen bisherigen Amtsmonaten.

Trotz der hohen Arbeitsbelastung und der großen Verantwortung, die mit dem Amt des Erzbischofs verbunden sind, zeigt sich Grünwidl äußerst zufrieden mit seiner Entscheidung, diese Aufgabe zu übernehmen. Er versichert, dass er seine Wahl nicht bereut und spürt eine große Unterstützung und einen positiven Wind in seinem Wirken.

Die Reise nach Rom und die Audienz beim Papst sind für ihn nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Chance, die Zukunft der Kirche in Österreich aktiv mitzugestalten und die Anliegen der Gläubigen auf höchster Ebene zu vertreten. Er sieht in dem Gespräch mit Leo XIV. eine wichtige Gelegenheit, gemeinsam über die Herausforderungen und Chancen der Kirche zu beraten und neue Wege für eine erfolgreiche Zukunft zu finden.

Die Vorbereitungen für die Reise laufen auf Hochtouren, und Grünwidl blickt mit Zuversicht und Erwartung auf die bevorstehenden Gespräche im Vatikan. Er ist fest entschlossen, die Interessen der Erzdiözese Wien und der österreichischen Kirche bestmöglich zu vertreten und einen konstruktiven Beitrag zur Gestaltung der kirchlichen Zukunft zu leisten. Die Audienz wird zweifellos ein wichtiger Meilenstein in seiner Amtszeit sein und die Weichen für die kommenden Jahre stellen





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