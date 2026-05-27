Wiens Bürgermeister und Wirtschaftskammerchef treffen Papst Leo XIV. in Rom

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammerchef Walter Ruck trafen Papst Leo XIV. in Rom im Rahmen einer Generalaudienz. Sie diskutierten über die geopolitische Lage in Europa, die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit sowie ethische Fragen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammerchef Walter Ruck trafen Papst Leo XIV. in Rom im Rahmen einer Generalaudienz . Gemeinsam mit dem Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck traf er am Mittwoch im Rahmen der Generalaudienz in Rom auf Papst Leo XIV.

Sie diskutierten über die geopolitische Lage in Europa, die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit sowie ethische Fragen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Wien hat mit seinen Universitäten, Forschungseinrichtungen, internationalen Organisationen und kirchlichen Institutionen hervorragende Voraussetzungen, um eine führende Rolle bei ethischen Fragen rund um Digitalisierung und KI einzunehmen. Künstliche Intelligenz bietet für die Wirtschaft große Chancen, jedoch darf der Mensch nicht aus den Augen verloren werden.

Papst Leo XIV. hat in seiner ersten Enzyklika am Montag die ethischen Fragen rund um Digitalisierung und KI angesprochen. Am Donnerstagnachmittag treffen Ludwig und Ruck Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri zu einem Arbeitsgespräch, um über zentrale Zukunftsfragen europäischer Städte zu sprechen, wie leistbares Wohnen, die Reform des EU-Vergaberechts, nachhaltige Mobilität und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ein Schwerpunkt des Treffens wird die zunehmende Herausforderung steigender Wohn- und Lebenshaltungskosten in europäischen Metropolen sein





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