Eine Wiener Mutter lebt von 160 Euro monatlich, da ihre Mindestsicherung ausgesetzt ist. Sie verkauft Möbel für das Nötigste, während das AMS auf fehlende Dokumente der MA 40 verweist.

Eine Wienerin befindet sich in einer akuten sozialen und finanziellen Notlage, da ihr monatliches Einkommen auf rund 160 Euro zusammengeschrumpft ist. Diese Summe entspricht umgerechnet nur etwa fünf Euro pro Tag, was kaum ausreicht, um Grundnahrungsmittel für sich und ihr Kind zu kaufen. Der Alltag ist derzeit eine harte finanzielle Zerreißprobe, die das Überleben der Familie auf das Äußerste belastet.

Aussetzung der Sozialhilfe durch Dokumentenmangel

Die Frau gab an, seit Juni keine Mindestsicherung mehr zu beziehen, was sie in eine existenzielle Krise stürzte. Laut eigenen Angaben musste sie bereits Möbel verkaufen, um überhaupt Lebensmittel für sich und ihren Nachwuchs kaufen zu können. Sie schildert, dass sie seit Monaten keine Rechnungen mehr begleichen kann und das verbliebene Geld längst nicht mehr für die tägliche Versorgung reicht. Die Situation zwingt sie zu drastischen Maßnahmen, um den Hunger ihrer Familie zu stillen.

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AMS berechnet Leistung basierend auf langer Arbeitslosigkeit

Ein Pressesprecher des AMS Wien erklärte gegenüber dem Sender "Ö1", dass die Wienerin seit 1998 keiner Beschäftigung mehr nachgegangen sei. Aufgrund dieser langen Unterbrechung falle die Bemessungsgrundlage für die Arbeitslosengeldberechnung entsprechend niedrig aus. Der AMS-Bezug beläuft sich daher nur auf etwa 160 Euro monatlich, was ohne zusätzliche Unterstützung kaum den Lebensunterhalt decken kann. Selbst vor der aktuellen Zäsur habe die Mutter inklusive AMS-Überweisung weniger als 1.000 Euro monatlich erhalten, was aufgrund ihrer langjährigen Erkrankung kaum ausreichte.

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Verwaltungsprozess bei der MA 40 läuft seit Monaten

Der Wiener Magistrat (MA 40) vertritt den Standpunkt, dass die Aussetzung der Leistungen rechtlich begründet sei. Die Wienerin habe am 29. Juli 2026 einen Folgeantrag auf Leistungen der Wiener Mindestsicherung gestellt. Im Zuge der Bearbeitung sei eine Reihe weiterer Unterlagen angefordert worden. Zwar habe die Frau laufend Dokumente eingereicht, entscheidende Papiere würden jedoch trotz mehrfacher Fristverlängerungen weiterhin fehlen. Die MA 40 verweist strikt auf ihre gesetzlichen Verpflichtungen und betont, dass eine Leistungszuerkennung ohne die erforderlichen Dokumente nicht möglich sei.

Perspektiven für die betroffene Familie bleiben unsicher

Für die Mutter bleibt die finanzielle Situation weiterhin angespannt, solange der Streit um die Mindestsicherung nicht beigelegt ist. Sie muss mit dem geringen AMS-Zuschuss über die Runden kommen, was angesichts der Preise für Nahrungsmittel und Miete als kaum machbar gilt. Die Verwaltung betont erneut, dass sie an die gesetzlichen Vorgaben gebunden ist, was jedoch keine Entlastung für die Notlage der Frau bringt. Bis zur Klärung der offenen Anträge bleibt die Familie auf Hilfe von außen oder schnelle Dokumentenbeschaffung angewiesen.