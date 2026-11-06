Wiener Zeitung: Rechnungshof findet schwere Mängel und fehlende Strategie

Der Rechnungshof prüft die Wiener Zeitung GmbH und findet Fehler bei Personal, Online-Strategie und Förderung. Die neue Führung kündigt Korrekturen an.

Die Wiener Zeitung GmbH, die zu 100 Prozent im Staatseigentum steht, rückt erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Rechnungshof hat das Unternehmen geprüft, nachdem er im Vorjahr von sich aus eine Prüfung eingeleitet hatte. Das Ergebnis liegt nun vor und zeigt laut Bericht gravierende Fehler sowie eine fehlende strategische Ausrichtung der Wiener Zeitung.

Seit die gedruckte Tageszeitung 2023 eingestellt wurde, war es außerhalb des Unternehmens eher ruhig geworden. Intern herrschte jedoch große Unruhe. Die Veröffentlichung des Prüfberichts fiel zeitlich beinahe mit einem Umbau an der Spitze des Unternehmens zusammen, der am Mittwoch bekannt wurde.

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Wo der Rechnungshof Mängel bei der Wiener Zeitung sieht

Der Rechnungshof kritisiert vor allem drei Bereiche: Personal, Online-Auftritt und Verwendung der Fördermittel. Nach der Einstellung der gedruckten Ausgabe verließ ein Großteil der Journalistinnen und Journalisten das Haus. Die Regierung hatte beschlossen, die Zeitung online mit einem deutlich kleineren Team weiterzuführen.

Im Personalbereich monierte der Rechnungshof, dass die beiden Prokuristen ein unüblich hohes Gehalt sowie Prämien erhielten. Diese wurden vom Geschäftsführer auch für Ziele gewährt, die nicht erreicht waren. Zudem kamen bei der Personalverrechnung Fehler in Millionenhöhe auf.

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Beim Online-Auftritt wählte das Unternehmen selbst eine sehr junge Zielgruppe und setzte den Schwerpunkt auf Soziale Medien. Die dafür nötige Expertise fehlte jedoch. Deshalb wurde Know-how in den Jahren 2023 und 2024 für insgesamt 2,24 Mio. Euro zugekauft. Dazu kamen rund 820.000 Euro für Werbung.

Der Media Hub, der die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten unterstützen und Start-ups helfen sollte, war ebenfalls Teil des Konzepts. Für die Wiener Zeitung wurden zuletzt 11,5 Millionen Euro jährlich an Steuergeld aufgewendet. Der Rechnungshof stellte fest, dass dieses Geld offenbar schlecht eingesetzt wurde.

Rolle des Medienministeriums und fehlende Eigentümerstrategie

Das Medienministerium ist nach Ansicht des Rechnungshofs nun am Zug. Es soll prüfen, welche Aufgaben für die Wiener Zeitung GmbH erforderlich sind. Die GmbH hat laut Bericht Aufgaben von großer medienpolitischer Bedeutung übertragen bekommen.

Dazu zählt etwa die Funktion einer Förderstelle für Medien. Der Rechnungshof warnt, dass durch diese Struktur das Risiko der unmittelbaren staatlichen Einflussnahme bestehe. Vom Eigentümer sei bislang keine Strategie entwickelt worden, was nun nachgeholt werden solle.

Neue Führung um Simon Kravagna kündigt Korrekturen an

Simon Kravagna, der die Nachfolge von Martin Fleischhacker angetreten hat, verspricht eine konsequente Aufarbeitung der Kritikpunkte. Kravagna erklärte am Freitag, an der Kritik des Rechnungshofs gebe es nichts zu beschönigen. Ein großer Teil der Maßnahmen sei bereits umgesetzt.

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Kravagna nannte konkrete Schritte. Die Führungsstruktur sei deutlich gestrafft und Verantwortlichkeiten seien neu geordnet worden. Seit Ende September entscheidet eine unabhängige Jury unter Einbindung externer Expertinnen und Experten über die Förderung von Medien-Start-ups. Geförderte Start-ups müssen zudem Informationen für eine Wirkungsmessung liefern.

Die bezahlte Bewerbung auf Social-Media-Plattformen wurde laut Kravagna mit August 2026 eingestellt. Redaktionelle Inhalte werden nicht mehr durch bezahlte Reichweite auf Plattformen unterstützt. Die fehlerhaften Abrechnungen in der Personalverrechnung wurden aufgearbeitet, 1,1 Millionen Euro wurden an Beschäftigte nachbezahlt. Weitere Nachzahlungen werden derzeit geprüft.

Auch personell gab es Veränderungen. Die bisherigen Prokuristen verließen das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Die bisherige Chefredakteurin Katharina Schmidt hatte Mitte Oktober ihren Abschied bekanntgegeben, und Martin Fleischhacker war bereits vor dem Sommer als langjähriger Geschäftsführer gegangen.

Was die Korrekturen für Steuerzahler bedeuten

Kravagna betonte, dass 323 Jahre Tradition ein starkes Asset seien, aber keine Existenzberechtigung darstellten. Die Wiener Zeitung müsse mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einen erkennbaren Nutzen schaffen. Der Geschäftsführer will, dass das Unternehmen künftig das leistet, was Österreich fehle.

Konkret soll die Wiener Zeitung nicht nur selbst professionellen Journalismus betreiben, sondern auch den Medienstandort stärken. Ob diese Neuausrichtung allein als Strategie ausreicht, hängt davon ab, ob das Medienministerium die vom Rechnungshof geforderte Prüfung der Aufgaben vorlegt und der Eigentümer die fehlende Strategie tatsächlich entwickelt.