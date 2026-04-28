Wiener Westbahnhof: Alkoholverbot und verstärkte Kontrollen gegen Drogen- und Alkoholproblematik

Der Wiener Westbahnhof gilt als Drogen- und Alkohol-Hotspot. Die Stadt Wien reagiert mit einer Alkoholverbotszone und verstärkten Kontrollen. Anwohner berichten von zunehmenden Problemen wie Spritzen in Hauseingängen und Sachbeschädigungen. Die Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Pakets, das repressive, sozialarbeiterische und infrastrukturelle Schritte umfasst.

Der Wiener Westbahnhof steht seit längerem im Fokus der öffentlichen Diskussion als ein bekannter Hotspot für Drogen- und Alkoholmissbrauch. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Innenministerium vor der zunehmenden Problematik gewarnt.

In der Umgebung des Bahnhofs sind immer mehr Drogensüchtige unterwegs, was auch das Primärversorgungszentrum Wien-West bestätigt. Hier wurde in den letzten Monaten ein deutlicher Anstieg an Suchtpatienten registriert. Laut Angaben der Polizei könnte ein Grund für die Verlagerung der Suchtszene in Richtung Westbahnhof die verstärkten Kontrollen bei der U6-Station Gumpendorfer Straße sein. Die Exekutive betont, dass man kontinuierlich auf solche Verdrängungseffekte reagiere und die Lage vor Ort analysiere.

Anwohner in der Palmgasse berichten von alarmierenden Zuständen: Süchtige setzen sich in Hauseingängen Spritzen, es kommt zu Sachbeschädigungen und Verunreinigungen. Auch die Stadt Wien und die Landespolizeidirektion stehen vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Betroffen sind unter anderem der Europaplatz, der Bereich rund um das Stationsgebäude der Wiener Linien, der Helga-Pollak-Kinsky-Park und der Christian-Broda-Platz. Die Anzahl der Menschen, die durch übermäßigen Alkoholkonsum auffallen, schwankt zwar, bleibt aber überschaubar.

Dennoch hat die Stadt Wien beschlossen, am und um den Westbahnhof eine Alkoholverbotszone einzurichten. Beamte in Uniform sollen die Einhaltung des Verbots überwachen. Bei einem ersten Verstoß drohen meist 70 Euro Strafe, im Wiederholungsfall können bis zu 700 Euro fällig werden. Alkoholische Getränke werden konfisziert und entsorgt.

Die Stadt betont, dass in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen wurden, darunter repressive, sozialarbeiterische und infrastrukturelle Schritte. Auch rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße sind weitere Maßnahmen geplant. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erklärt dazu: Dieses Maßnahmenpaket ist das Ergebnis einer guten und konsequenten Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und der Wiener Polizei. Denn Sicherheit entsteht dort, wo alle an einem Strang ziehen.

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl ergänzt: Die vorliegende Alkoholverbotszone sowie die weiteren Maßnahmen sind nötig, um Gewalttaten vorzubeugen, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und der Polizei ein rasches und wirksames Einschreiten bei problematischen Erscheinungsbildern im öffentlichen Raum zu ermöglichen





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