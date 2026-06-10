Wiener wegen jahrelangen Missbrauchs eines Mädchens verurteilt

Ein 47-jähriger Wiener wurde zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt, weil er ein Mädchen über Jahre sexuell missbraucht hat. Das Kind hatte lange geschwiegen, bis es sich 2024 seiner Mutter anvertraute.

Ein erschütternder Fall von Kindesmissbrauch beschäftigte am Mittwoch das Wien er Landesgericht. Ein 47-jähriger Wien er wurde angeklagt, über mehrere Jahre hinweg ein Mädchen sexuell missbraucht zu haben.

Das Opfer, das zum Tatzeitpunkt zwischen fünf und sieben Jahre alt war, hatte sich lange nicht getraut, seiner Mutter von den Übergriffen zu erzählen. Die Vorfälle ereigneten sich zwischen 2022 und 2024, als das Kind gemeinsam mit seiner Schwester gelegentlich beim Freund der Mutter übernachtete. Der Angeklagte, der eine langjährige Bekannte der Familie war, soll das Vertrauen ausgenutzt haben, das ihm entgegengebracht wurde.

Die Mutter des Mädchens brach vor Gericht immer wieder in Tränen aus, als sie schilderte, wie ihre Tochter sich ihr im Jahr 2024 offenbarte. Das Kind berichtete von verstörenden Details, die den Missbrauch belegten. Lange Zeit hatte das Mädchen geschwiegen, weil der Täter ihm verboten hatte, etwas zu sagen. Die Mutter zitierte ihre Tochter mit den Worten: 'Es wurde mir verboten, der Mama etwas zu sagen.

' Besonders belastend für den Angeklagten waren Chat-Nachrichten, in denen er auf die Vorwürfe der Mutter angeblich antwortete: 'Ich weiß. Ich fühle mich eh schlecht deswegen.

' Zudem fanden die Ermittler anzügliche Fotos des Kindes auf seinem Handy. Trotz der eindeutigen Beweise bestritt der 47-Jährige die Vorwürfe vor Gericht. Er gab an, an Epilepsie zu leiden und sich an den betreffenden Tag nicht erinnern zu können. Die Fotos habe er nicht aufgenommen, und mehr als 'Gute Nacht Busserln' habe es für die Mädchen nicht gegeben.

Das Gericht schenkte diesen Aussagen jedoch keinen Glauben. Der Richter sprach dem Mädchen 6000 Euro Schmerzensgeld zu und verurteilte den Mann zu zwei Jahren teilbedingter Haft, von denen acht Monate unbedingt zu verbüßen sind. Das Urteil ist rechtskräftig. Die 7-Jährige wird nun psychologisch betreut.

Die Mutter äußerte die Befürchtung, dass die vollen Folgen des Missbrauchs erst später eintreten könnten, wenn das Kind alles versteht. Der Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass Kinder ermutigt werden, über Missbrauch zu sprechen, und dass Täter konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Die Richterin betonte in der Urteilsbegründung die besondere Verwerflichkeit der Taten, da der Angeklagte eine Vertrauensposition ausgenutzt hatte





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kindesmissbrauch Urteil Wien Missbrauch Verurteilung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Als Mädchen getarnt – Mann lockt 12-Jährige in SexfalleCyber-Grooming in Wien: Ein 47-Jähriger steht wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht.

Read more »

„Gaugau“-Sager: Hass-Welle gegen Katharina StraßerEin harmloser Sager über Wiener Sprachgewohnheiten und plötzlich tobt im Netz ein regelrechter Kulturkampf. Was als charmantes Geplänkel zwischen ...

Read more »

Simones Partner enthüllt! ER ist mit ihr im 'Forsthaus'Mit Simone Lugner zieht auch ein bekanntes Gesicht aus der österreichischen Zirkuswelt ins 'Forsthaus Rampensau' ein.

Read more »

Mann muss 6000 Euro an Opfern zahlen nach Vorwurf des sexuellen MissbrauchsEin Mann wurde wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt und muss 6000 Euro an die Opfer zahlen. Der Mann bekannte sich nur schuldig, bildliches sexualbezogenes Kindesmissbrauchsmaterial besessen zu haben.

Read more »