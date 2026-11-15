Wiener Vizebürgermeisterin Emmerling fordert Fußfesseln für Jugendstraftäter

Die Wiener Jugendstadträtin Bettina Emmerling fordert von der Bundesregierung die Einführung elektronischer Fußfesseln für unmündige Intensivstraftäter als präventive und kontrollierende Maßnahme.

Die Wiener Jugendstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling von der Partei Neos hat der österreichischen Bundesregierung einen konkreten Vorschlag zur Bekämpfung schwerer Jugendkriminalität unterbreitet. Sie plant, die Einführung von elektronischen Fußfesseln für unmündige Intensivstraftäter offiziell zu beantragen, um die Überwachung und Abschreckung dieser Gruppe zu verstärken.

Präventiver Einsatz und elektronische Überwachung

Emmerling betonte im Interview mit der Sonntagsausgabe der "Kronen Zeitung", dass die bestehende Unterbringung in Auszeit-Wohngruppen allein nicht ausreicht. Sie forderte, ergänzende Maßnahmen zu ergreifen, wobei sie sich spezifisch die Möglichkeit einer Fußfessel als Instrument vorstellt, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und Gewaltspiralen bei jungen Straftätern wirksam zu durchbrechen.

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Laut der Politikerin dient die elektronische Überwachung primär dem Schutz der Gesellschaft und der Resozialisierung der betroffenen Kinder. Sie erklärte, dass die Maßnahme abschreckend wirken kann und es den zuständigen Stellen ermöglicht, den Aufenthaltsort des Mündels jederzeit zu kontrollieren, insbesondere dann, wenn das Kind aus der betreuten Unterbringung ausbüxt.

Anruf an die Bundesregierung zur einheitlichen Lösung

Schon am vergangenen Samstag hatte die Neos-Funktionärin auf der Wiener Landesmitgliederversammlung ihrer Partei die Bundesregierung explizit aufgefordert, tätig zu werden. Sie betonte dabei, dass derzeit keine einheitliche gesetzliche Lösung am Tisch liege, obwohl der Bedarf an einem klar definierten Rechtsrahmen zur Handhabung unmündiger Intensivtäter eindeutig erkennbar ist.

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Emmerling warnte jedoch davor, junge Kinder in herkömmliche Haftanstalten einzuordnen. Sie stellte klar, dass sie keineswegs den Einzug von Zehn- oder Zwölfjährigen in Gefängnisse befürwortet, sondern nach alternativen, überwachungsintensiven Formen der Betreuung und Kontrolle sucht, die den besonderen Bedürfnissen dieser Altersgruppe gerecht werden.

Dualer Nutzen der Maßnahme für Prävention und Kontrolle

Die vorgeschlagene Maßnahme soll nach Ansicht der Wiener Stadträtin in zwei unterschiedlichen Szenarien Anwendung finden. Zum einen soll die Fußfessel präventiv eingesetzt werden, sobald sich ein Kind radikalisiert oder erste Anzeichen für eine kriminelle Karriere zeigt, um weitere Straftaten von vornherein zu verhindern.

Zum anderen dient die elektronische Sicherung als Ergänzung zur Unterbringung in einer Auszeit-WG. In diesem Fall soll sichergestellt werden, dass die Aufsichtsbehörden genau wissen, wo sich das betreffende Kind befindet, und im Fall einer Flucht oder eines Ausbruchs die Situation sofort überwachen können.

Ziel der Maßnahme: Schutz und Resozialisierung

Zentrales Argument der Vizebürgermeisterin ist der Anspruch, die betroffenen Kinder zu resozialisieren und gleichzeitig die Bevölkerung wirksam zu schützen. Sie argumentiert, dass die Kombination aus betreuter Unterbringung und strenger elektronischer Überwachung den effektivsten Weg darstellt, um die Sicherheit in der Gemeinschaft zu erhöhen, ohne auf den Gedanken der Wiedereingliederung zu verzichten.

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Die Forderung von Bettina Emmerling markiert einen deutlichen Shift in der öffentlichen Debatte um den Umgang mit schwerwiegender Jugendkriminalität in Wien und auf Bundesebene. Durch die Fokussierung auf technische Überwachungsmittel statt auf reine Freiheitsstrafen soll ein neuer Ansatz zur Bewältigung dieser gesellschaftlichen Herausforderung gefunden werden.