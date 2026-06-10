Wiener Verkehrsbauarbeiten belasten heuer das öffentliche Netz besonders stark

Die wichtigsten Sommerbaustellen in Wien im Überblick. Die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Meidling und Floridsdorf wird bis Ende 2027 umfassend modernisiert. Von 4. Juli bis 6. September ist die S-Bahn Stammstrecke zwischen Wien Floridsdorf und Wien Praterstern gesperrt.

Die Wiener Verkehr sbauarbeiten belasten heuer das öffentliche Netz besonders stark. Die wichtigsten Sommerbaustellen in Wien im Überblick. Die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Meidling und Floridsdorf wird bis Ende 2027 umfassend modernisiert.

Von 4. Juli bis 6. September ist die S-Bahn Stammstrecke zwischen Wien Floridsdorf und Wien Praterstern gesperrt. Von 7.

September bis Ende Oktober nächsten Jahres ist der zentrale Abschnitt der Wiener Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof für 14 Monate gesperrt. Im Sommer darf man wieder häufiger mit Informationen zu Schienenersatzverkehr rechnen, denn für den Nahverkehr bedeuten Schulferien vor allem Baustellenzeit. Immerhin geht die Zahl der Fahrgäste - rund 2,4 Millionen täglich - im Sommer um etwa ein Fünftel zurück.

Der allergrößte Brocken zuerst: Die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Meidling und Floridsdorf wird, wie berichtet, bis Ende 2027 umfassend modernisiert. Von 4. Juli bis 6. September ist die S-Bahn Stammstrecke zwischen Wien Floridsdorf und Wien Praterstern daher gesperrt.

Von 7. September bis Ende Oktober nächsten Jahres ist der zentrale Abschnitt der Wiener Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof für 14 Monate gesperrt. In dieser Zeit erneuern die ÖBB wesentliche Teile der Infrastruktur wie etwa Viadukte und Einschnittsmauern, damit künftig längere, moderne Züge auf der Stammstrecke fahren können und das Angebot dort leistungsfähiger wird. An dem vielbefahrenen Verkehrsknotenpunkt am Alsergrund kommen sieben Straßenbahnlinien zusammen.

Von 13. Juli bis Ende August ist er für die Wiener Linien und den Individualverkehr gesperrt. Es werden rund 500 Meter Gleise erneuert und Vorarbeiten für die U5 geleistet. Diewerden temporär eingestellt.

Außerhalb des Gürtels (ab Währinger Straße, Volksoper) übernehmen die Linien 37 und 38 die Streckenabschnitte der Linien 40, 41, und 42. Diefährt bis Ende August zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz; die Linie D wird zwischen Schwarzenbergplatz und Börse umgeleitet über Stubentor und Schwedenplatz. Am Ring bleiben jeweils zwei Fahrstreifen zur Nutzung erhalten, wovon ein Fahrstreifen über das betriebslose Gleis geführt wird. In der Dornbacher Straße und Hernalser Hauptstraße geht es ab 28.

Juli in die finale Phase der Gleisbauarbeiten, die bis Anfang September andauern wird. Dieim Teilbetrieb zwischen Ottakring und Hütteldorfer Straße bzw. Westbahnhof und Simmering, fällt also zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof aus. Als Ersatz stehen die Straßenbahn E3 sowie die Linien 46, 48A und 49 zur Verfügung. Grund ist die Erneuerung von Gleisen und Weichen.

Die U4, U3 und S-Bahn werden besonders stark belastet. Die wichtigsten Sommerbaustellen in Wien im Überblick





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