Wiener Straßen: Einfache Maßnahmen für mehr Lebensqualität

Wien setzt auf günstige Verkehrsberuhigung nach Londoner Vorbild. Erste Pilotprojekte in Meidling zeigen, wie Gitter und Poller den Autoverkehr reduzieren und den öffentlichen Raum aufwerten.

Wien plant, seine Straßen mit einfachen und kostengünstigen Maßnahmen verkehrsberuhigter zu gestalten. Die Idee kommt aus London: Dort wurden in den letzten Jahren zahlreiche Straßen mit sogenannten Low-Traffic-Neighbourhoods (LTN) ausgestattet.

Dabei handelt es sich um Gitter, Poller oder Blumenbeete, die Durchfahrtsverkehr blockieren, aber Anrainern und Einsatzfahrzeugen weiterhin Zugang gewähren. In Wien hat Stadträtin Ulli Sima diese Konzept nun aufgegriffen. Im Oktober 2020 sorgte sie mit einer ähnlichen Initiative für den Naschmarkt für Aufsehen: Sie präsentierte Renderings einer Markthalle nach dem Vorbild des Londoner Borough Markets. Die Pläne stießen auf massive Proteste, sodass Sima schließlich einlenkte.

Heute gibt es dort neben dem Marktraum einen Park. Nun will sie die Grätzel Wiens nach britischem Vorbild umgestalten. Die Reaktionen der Anrainer dürften diesmal positiver ausfallen, da die Maßnahmen weniger einschneidend sind und vielerorts bereits der Wunsch nach weniger Autoverkehr besteht. Die Beispiele aus London zeigen Erfolge: In den LTN sind die Menschen häufiger zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, die Kriminalität ist gesunken - mit Ausnahme von Fahrraddiebstählen.

Das Konzept wurde auch in Barcelona erprobt: Supergrätzel (Superilles) in der Größe von 400 mal 400 Metern werden so umgebaut, dass sie für Autos unattraktiv sind, aber für Radfahrer und Fußgänger bequem werden. In Wien gibt es bisher nur ein Supergrätzel in Favoriten. Eigentlich sollte das Modell in ganz Wien ausgeweitet werden, doch es blieb bei dem einen Pilotprojekt. Denn Supergrätzel erfordern nicht nur Poller und Blumenbeete, sondern auch bauliche Veränderungen - in Favoriten wurden etwa hundert Bäume gepflanzt.

Das macht das Projekt teuer. Nun setzt die Stadt auf die einfacheren LTN. In Meidling wurde das erste Beispiel realisiert: Ein rot-weißes Gitter versperrt die Einfahrt von der Tichtelgasse zur Wolfganggasse. Auf einem Abschnitt von rund 70 Metern sind Bänke, Schirme und Renderings aufgestellt.

Das soll zeigen, wie der öffentliche Raum für die Anwohner aufgewertet werden kann. Weitere Bezirke haben Interesse angemeldet: In Mariahilf wird das Grätzel nördlich der Mariahilfer Straße bald verkehrsberuhigt, ein genauer Zeitplan steht noch aus. Auch im 15. und 9. Bezirk sind Maßnahmen geplant.

Die Lokalpolitiker hoffen, mit diesen einfachen Mitteln die Lebensqualität zu steigern und den Autoverkehr zu reduzieren. Ob das gelingt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen





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