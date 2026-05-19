Wiener Stadtrat beschließt, Textilsammelcontainer zu verbieten

Der Wiener Stadtrat hat beschlossen, Textilsammelcontainer in Zukunft auf öffentlichem Grund nicht mehr zuzulassen. Das Fehlverhalten führt zu Problemen, z. B. bei der Entsorgung von Kleidung auf Gehsteigen und Straße, Ausfüllung von Containern, illegale Containeröffnung und lästigem Schmutz. Diese Maßnahmen sind für die Zukunft vorgesehen, da bereits bestehende Bewilligungen vorerst bis zum jeweiligen Ablaufdatum bis zum 31.12.2026 bestehen bleiben können. Die Betreiber haben fünf Monate Zeit, um die Container abzuziehen und die Planung von alternativer Abgabemöglichkeit zu organisieren.

Die umstrittenen Textilsammelcontainer auf öffentlichem Grund sollen aus dem Stadtbild verschwinden. Die Wiener Stadtrat behandelt am Mittwoch eine Novelle des Gebrauchsabgabegesetz es mit dem Verbot der Aufstellung von Altkleidercontainern ab einem Datum im August 2026.

Hintergrund sind massive Probleme mit überschaubaren Containern, die regelmäßig nicht zum gewünschten Ort gebracht werden. Überfüllte Boxen, illegal geöffnete Container und herumliegende Textilien häufen sich, wobei die Reinigungskosten und Beschwerden seit Jahren steigen. Die Vorschriften wurden als Initiativantrag von Abgeordneten der SPÖ Wien und NEOS Wien eingereicht. Vizebürgermeisterin Barbara Novak trägt die Verantwortung für die Gesetzesänderung.

Es wird jedoch betont, dass Sammelmöglichkeiten für Kleidung weiterhin bestehen, indem Wiener verstärkt bei Mistplätzen, karitativen Organisationen oder Privatgrund Sammlerstellen aufgehen können





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