Wiener Städtische Versicherung gewinnt Staatspreis Marketing 2026

Die Wiener Städtische Versicherung hat den Staatspreis Marketing 2026 gewonnen. Das Marketingkonzept #frausorgtvor rückt die finanzielle Vorsorge von Frauen in den Mittelpunkt und verbindet gesellschaftliche Relevanz mit strategischer Markenführung und zielgerichteter Aktivierung.

Im Rahmen der Verleihung des Staatspreis Marketing 2026 wurden die besten Marketing strategien und Markenprojekt e des Landes vor den Vorhang geholt. Ausgezeichnet wurden Marketing leistungen, die durch Innovationskraft , strategische Qualität und messbaren Markterfolg überzeugten.

Der Staatspreis Marketing ist ein seltenes Gut, wird er doch nur alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus verliehen. Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, ließ es sich nicht nehmen, die erfolgreichsten Einreicher bei der Staatspreis-Marketing-Gala zu würdigen: "Österreich braucht Unternehmen, die nicht nur gute Produkte und Dienstleistungen haben, sondern diese auch erfolgreich auf den Markt bringen.

Mit dem Staatspreis Marketing holen wir jene vor den Vorhang, die zeigen: Sichtbarkeit, klare Positionierung und Unternehmergeist sind zentrale Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit.

" Insgesamt bewertete eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Professor Thomas Foscht, Vorstand des Instituts für Marketing an der Universität Graz, 148 Einreichungen und erstellte eine Liste von 27 Finalisten. Den Staatspreis Marketing 2026 gewann die Wiener Städtische Versicherung für das Marketingkonzept #frausorgtvor. Das Konzept rückt die finanzielle Vorsorge von Frauen in den Mittelpunkt und verbindet gesellschaftliche Relevanz mit strategischer Markenführung und zielgerichteter Aktivierung.

"Mit #frausorgtvor ist es der Wiener Städ­tischen Versicherung gelungen, den Vorsorgemarkt in Österreich entscheidend weiterzuentwickeln und ein bislang unzureichend adressiertes Zielgruppensegment nachhaltig zu aktivieren. Aus Sicht der Jury eine herausragende Leistung im Dienstleistungsmarketing und ein verdienter Staatspreis-Marketing-Sieger", erklärte Jury-Präsident Foscht. Über Nominierungen zum Staatspreis Marketing freuten sich unter anderem in der Kategorie Konsumgüter-Marketing Josef Man­ner & Comp.

AG mit der Einreichung "Glück verbindet – Nachhaltiges Wachstum aus dem Kern der Lovebrand Manner", in der Kate­gorie Investitionsgüter-Marketing setzte sich die Andritz AG mit der Einreichung "Andritz – creating growth that matters" durch und in der Kategorie Marketing im Handel und E-Commerce gewann Ikea Austria mit der Einreichung "Ikea – mit smarter Positionierung zu traumhaftem Wachstum im rückläufigen Markt" die entsprechende Nominierung. In der Kategorie Internal Marketing und Employer Branding setzte sich OBI Bau- und Heimwerkermärkte mit der Einreichung "Hidden talents: Wenn Vorurteile Karrieren machen" durch, während sich in der Kategorie Not-for-Profit-Marketing das Österreichische Rote Kreuz mit der Einreichung "Österreichs erste Pop Up Blut Spende" durchsetzen konnte.

Zusätzlich wurden 2026 beim Staatspreis Marketing drei Sonderpreise vergeben: In der Sonderkategorie Live Marketing gewann die Einreichung Alter OÖ der OÖ Pflege- und Betreuungs-management GmbH, der Sonderpreis Data Driven Marketing ging an CCI Car Austria GmbH für "BYD – auf dem Weg zu Österreichs Nummer 1" und die Sonderkategorie "Young Businesses" konnte marswalk media für sich entscheiden. Das Marketingkonzept #frausorgtvor der Wiener Städtischen Versicherung gewann den Staatspreis Marketing 2026.

Erstmals wurde heuer bei einer Staatspreis-Marketing-Gala die beste Einreichung aus jedem Bundesland als Bundesland-Sieger gewürdigt. Damit sollen herausragende Marketingkonzepte aus allen ­Regionen Österreichs zusätzlich sichtbar gemacht werden.

Die Gewinner sind die Wiener Städtische Versicherung für Wien, die OÖ Pflege- und Betreuungsmanagement GmbH für Oberösterreich, Ikea Austria für Niederösterreich, die Montanuniversität Leoben für die Steiermark, Burgenland Tourismus für das Burgenland, die Spar Österreichische Warenhandels AG für Salzburg, Dr. Oetker für Kärnten, Ötztal Tourismus für Tirol und das CampusVäre Creative Institute für Vorarlberg





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