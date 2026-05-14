Wiener Stadthalle: Neue Favoriten aufgestiegen

Die zweite Megashow des Wettbewerbs wurde pünktlich um 21 Uhr in der Wiener Stadthalle eröffnet. Der Vorjahressieger 'Wasted Love' wurde von einem Duo interpretiert, das mit dem ikonischen Bühnenschiff, auf dem JJ den Sieg in Basel für Österreich erkämpfte, die Bühne betreten hat.

Pünktlich wie ein Uhrwerk startete um 21 Uhr in der Wiener Stadthalle die zweite Megashow des Wettbewerbs, die weitere Favoriten hervorheben kann, darunter Dänemark oder Australien .

Am Beginn des Abends jedoch stand der Vorjahressieger 'Wasted Love' - wenn auch nicht von Österreichs aktuellen ESC-König JJ interpretiert, sondern vom langsam in Fahrt kommenden Duo Veronica Swarov- und Michael Ostrowski. Die beiden gingen mit dem ikonischen Bühnenschiff, auf dem JJ in Basel für Österreich den Sieg ersegelte, wortwörtlich unter und eröffneten nach allerlei Klabauterkalamitäten etwas lädiert das 2. Halbfinale





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