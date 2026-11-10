Wiener Schülerzahlen sinken: Weniger Deutschförderbedarf an Pflichtschulen

Die Zahl der Wiener Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen ist deutlich gesunken. Insgesamt 15.174 Kinder benötigen spezielle Sprachförderung an den Schulen der Hauptstadtregion.

Die Anzahl der Schüler in Wien, die wegen unzureichender Deutschkenntnisse als außerordentlich eingestuft werden, ist im vergangenen Schuljahr signifikant zurückgegangen. Mit Stichtag 1. Oktober 2026 wurden insgesamt 15.174 Kinder und Jugendliche unter diesem Status an öffentlichen Pflichtschulen unterrichtet. Das entspricht einem Anteil von rund 13 Prozent aller Schüler an diesen Schulen. Dieser Wert markiert den niedrigsten Stand seit dem Schuljahr 2021/22 und zeigt einen klaren Trend nach unten.

Zahlenrückgang und statistische Entwicklung

Gegenüber dem Vorjahr, in dem noch 18.284 Schüler als außerordentlich klassifiziert waren, beträgt der Rückgang 3.110 Schüler. Das entspricht einer Verringerung von 17 Prozent innerhalb eines Jahres. Besonders deutlich ist diese positive Entwicklung an den Volksschulen zu verzeichnen. Dort sank der Anteil der betroffenen Schüler von rund 21 Prozent im Vorjahr auf 18 Prozent im aktuellen Schuljahr. Obwohl dies ein Fortschritt ist, kann weiterhin fast jedes fünfte Volksschulkind dem regulären Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen. Der Status als außerordentlich wird Kindern verliehen, die beim verpflichtenden Sprachtest MIKA-D keine ausreichenden Deutschkenntnisse nachweisen können. Diese Schüler erhalten spezielle Förderung und können bis zu zwei Jahre in diesem Status unterrichtet werden.

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Auch in anderen Schularten zeigt sich ein deutlicher Rückgang. An den Mittelschulen ist das Minus mit 37 Prozent besonders hoch. An den Polytechnischen Schulen beträgt der Rückgang sogar 42 Prozent. Insgesamt belief sich die Anzahl der außerordentlichen Schüler im Schuljahr 2025/26 noch auf 18.284. Ein Jahr zuvor waren es 18.898 gewesen. Der Rückgang hat sich damit in der letzten Zeit deutlich beschleunigt. Die Daten legen nahe, dass die eingeführten Maßnahmen zur Sprachförderung und Integrationspolitik ihre Wirkung entfalten und die Lage an den Wiener Bildungseinrichtungen sich stabilisiert.

Politische Einordnung durch Bettina Emmerling

Für die Bildungsstadträtin Bettina Emmerling von der Partei Neos zeigen die aktuellen Zahlen in die richtige Richtung. Sie führt den Erfolg vor allem auf zwei Faktoren zurück: den Stopp des Familiennachzugs für anerkannte Flüchtlinge und die konsequente Deutschförderung an den Schulen. Emmerling betont, dass der Rückgang in den Volksschulen besonders wichtig sei. Kinder, die von Beginn an dem Unterricht folgen können, hätten bessere Voraussetzungen für ihre weitere Bildungslaufbahn. Gleichzeitig richtet sie eine scharfe Kritik an der ÖVP im Bundesbildungsministerium. Sie argumentiert, dass dieser Erfolg schon viel früher erreicht worden wäre, hätte die ÖVP jahrelang nicht gebremst. Als konkrete positive Maßnahmen nennt sie die kostenlosen Sommer-Deutschkurse für Schulanfänger in Wien sowie die bundesweite Sommerschulpflicht für Kinder mit Deutschförderbedarf. Zudem wurde zusätzliches Förderpersonal eingestellt, um die Kapazitäten zu stärken.

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Bettina Emmerling fordert weiterhin eine faire Verteilung der Integrationslast auf alle Bundesländer. Sie sieht in der aktuellen Entwicklung ein Zeichen dafür, dass die lokal verwalteten Bildungsinitiativen in Wien effektiv sind. Die Stadträtin weist darauf hin, dass strukturelle Veränderungen auf Bundesebene notwendig bleiben, um die langfristige Integration zu sichern. Ihre Argumentation stützt sich auf die Erfahrung, dass lokale Bildungsstandards und gezielte Sprachkurse den Förderbedarf schneller senken können als rein bundesweite Regularien. Dies unterstreicht ihre Forderung nach mehr Autonomie und besserer Ausstattung für die Wiener Bildungspolitik.

Kritik der Wiener ÖVP und Harald Zierfuß

Die Wiener ÖVP wertet die Zahlen hingegen als Erfolg ihrer eigenen Politik. Der Klubobmann und Bildungssprecher Harald Zierfuß führt den Rückgang vor allem auf den von der Bundesregierung beschlossenen Stopp des Familiennachzugs zurück. Er verweist darauf, dass die ÖVP bereits im Juni darauf hingewiesen habe, dass sich die Situation beim Deutschförderbedarf in Wiens Schulen Dank dieser Maßnahme verbessern wird. Die aktuellen Zahlen bestätigten, dass die Forderungen und Maßnahmen richtig seien. Zierfuß kritisiert scharf, dass sich die Neos nun mit fremden Federn schmücken wollten. Er weist darauf hin, dass die innenpolitische Entscheidung der ÖVP auf Bundesebene die treibende Kraft für den Rückgang der Zahlen sei.

Trotz des Rückgangs sieht die Volkspartei weiterhin massive Probleme bei der Deutschförderung. Harald Zierfuß macht besonders alarmierend, dass viele Kinder trotz jahrelangen Kindergartenbesuchs bei Schuleintritt nicht ausreichend Deutsch sprechen. Laut seinen Angaben waren im Schuljahr 2025/26 rund 60 Prozent der außerordentlichen Schulanfänger bereits in Österreich geboren und hatten mehr als zwei Jahre einen Kindergarten besucht. Diese Statistik unterstreicht für die ÖVP, dass das massive Deutschförderproblem an Wiens Kindergärten nach wie vor nicht gelöst ist. Zierfuß erwartet gespannt die Detailzahlen zu den Schulanfängern im heurigen Schuljahr, um die Langzeitwirkung der Maßnahmen zu beurteilen.

Die Kritik der ÖVP zielt darauf ab, dass die Grundversorgung durch Kindergärten nicht ausreicht, um die sprachlichen Hürden vor der Einschulung abzubauen. Man muss konsequent in die Deutschförderung im Kindergarten investieren, um die Situation grundlegend zu verbessern. Während die Neos die Erfolge der Stadt Wien hervorheben, warnt die ÖVP vor der Illusion, die Probleme seien gelöst. Beide Seiten einig sind sich lediglich darin, dass der Anteil der Schüler mit Förderbedarf sinkt, aber die Qualität der frühkindlichen Bildung entscheidend für den weiteren Erfolg bleibt. Die politische Debatte zeigt somit unterschiedliche Interpretationen derselben statistischen Fakten.